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Живодер жестоко расправился с собакой в Николаеве http://www.segodnya.ua/img/article/7831/17_main.1482749075.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/17_tn.1482749075.jpg Происшествия и криминал Животное нашли повешенным на дереве возле жилого дома, полиция открыла уголовное производство

Живодер жестоко расправился с собакой в Николаеве

Сегодня, 12:43

Животное нашли повешенным на дереве возле жилого дома, полиция открыла уголовное производство

Полиция начала досудебное расследование. Фото: Google+
Полиция начала досудебное расследование. Фото: Google+

В поселке Большая Корениха г. Николаева живодер повесил на дереве собаку.

Животное на улице Набережной нашел 84-летний местный житель, возле дома которого и было совершено уголовное преступление, сообщает пресс-служба полиции региона.

"По словам заявителя и жителей домов, расположенных рядом с местом происшествия, никаких подозрительных звуков, которые могли бы свидетельствовать о факте издевательства над животным прошлой ночью, они не слышали. О совершенном преступлении полицейские сообщили представителям "Центра защиты животных", – отмечают правоохранители.

За издевательство над животными, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Украины "Жестокое обращение с животными".

Напомним, на Волыни дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. 18-летня переселенка из Луганска Любовь Таропина, которая в Луцке замучила котенка, признала свою вину и получила два года лишения свободы условно.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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