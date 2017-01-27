Жуткое ДТП на трассе Киев – Харьков: пострадали пять человек, есть погибший (фото)

Сегодня, 11:06

В результате аварии троих пострадавших зажало в салонах разбитых автомобилей, водитель одного из авто скончался в больнице

  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: ГСЧС
  • Фото: ГСЧС
  • Фото: ГСЧС

В Полтаве, в районе развязки трассы Киев-Харьков, столкнулись два авто.

В результате аварии троих человек зажало в салонах разбитых автомобилей, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"26 января о 23:18 в районе развязки автодороги Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Дэу" и "ВАЗ 21099". Прибыв на место происшествия, выяснилось, что в результате ДТП были травмированы пять человек, трое из них были зажаты в салонах автомобилей. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших и передали работникам скорой медицинской помощи", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, водитель автомобиля "ВАЗ" скончался в больнице. Водитель автомобиля "Дэу" и 27-летний пассажир "ВАЗа" с травмами госпитализированы в городскую больницу.

Напомним, в Луцке произошло ДТП, в котором Nissan Maxima врезался в автомобиль Volkswagen Caddy. В результате столкновения травмировались четыре человека, двое из них некоторое время проведут в больнице.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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