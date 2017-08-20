Жуткое ДТП под Львовом: столкнулись три авто, есть жертвы

Сегодня, 09:52

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель "Черри" 

В аварии погиб мужчина. Фото: inform.kz
В аварии погиб мужчина. Фото: inform.kz

В результате ДТП на трассе Киев-Чоп в Пустомытовском районе Львовской области шесть человек получили травмы и один погиб, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, в 19.45 19 августа возле села Раковец столкнулись три автомобиля – "Черри амулет", "Фиат добло" и "ЗАЗ Таврия".

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель "Черри", житель Львовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также в больницу доставлены два пассажира "Черри амулет", водитель "Фиата" и два его пассажира.

Водителя "Таврии" после медосмотра отпустили домой.

Полиция устанавливает причины и все обстоятельства аварии.
ДТП, авто, водитель, погибли, полиция, обстоятельства, львовская область, киев-чоп

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое ДТП под Львовом: столкнулись три авто, есть жертвы ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве произошло два жутких мото-ДТП: пилоту оторвало стопу

Сегодня, 01:54

Во втором инциденте водитель "Мерседеса" сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии

Происшествия

В Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП

Сегодня, 00:21

Женщина-водитель автомобиля Subaru хотела "проскочить" на желтый мигающий сигнал светофора, но не успела

Запад

Скандальное ДТП с "Мерседесом" президента ФК "Карпаты": полицейские рассказали подробности

Вчера, 22:56

Виновника аварии сегодня арестовали, ему грозит до 8 лет за решеткой

Происшествия

В пьяном ДТП под Киевом погибла 3-летняя девочка

Вчера, 20:47

Водитель "ВАЗ", пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault

Запад

Скандальное ДТП во Львовской области: полицейские и родственники ищут свидетелей

Вчера, 15:05

Водителя Mercedes-Benz - одного из участников смертельной аварии - задержали, сейчас в полиции  проверяют его показания

Происшествия и криминал

Фото: cretaliave.gr

Масштабное ДТП на Крите: туристический автобус упал с моста

Вчера, 13:20

Всего в автобусе было 30-35 туристов 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования