Жуткое ДТП в Николаевской области: водитель погиб мгновенно

Сегодня, 11:33

На дороге Ульяновка – Николаев столкнулись Daewoo Sens и Volkswagen Jetta

ДТП в Николаевской области. Фото: полиция
ДТП в Николаевской области. Фото: полиция

В Арбузинском районе Николаевской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

 "20 августа, в 00:05, на автодороге Р 06 "Ульяновка-Николаев" водитель автомобиля Daewoo Sens, двигаясь со стороны г. Первомайска в направлении г. Вознесенск, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении областной полиции.

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По данным правоохранителей, в результате аварии на месте погиб 49-летний водитель Daewoo Sens, а водитель автомобиля Volkswagen с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

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Фото: полиция

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".  

Напомним, автомобиль патрульной полиции и карета "скорой помощи" столкнулись в г. Скадовск Херсонской области вечером 19 августа, пострадали водитель "скорой" и фельдшер. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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