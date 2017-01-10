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Жуткое ДТП в Полтавской области: два человека погибли мгновенно (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/39_main.1484037398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/39_tn.1484037398.jpg Происшествия и криминал Кроме того, в аварии пострадал один из водителей, а также годовалый ребенок; их доставили в медицинское учреждение

Жуткое ДТП в Полтавской области: два человека погибли мгновенно (фото)

Сегодня, 10:36

Кроме того, в аварии пострадал один из водителей, а также годовалый ребенок; их доставили в медицинское учреждение

ДТП в Полтавской области. Фото: полиция
ДТП в Полтавской области. Фото: полиция

На минувших выходных в Полтавской области произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли мгновенно.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Установлено, что произошло столкновение автомобилей Mersedes-Benz под управлением 44-летнего жителя Сумской области и "ВАЗ-2170" под управлением 32-летнего жителя Киевской области. В результате столкновения пассажиры ВАЗа – 34-летняя женщина (жительница Киевской области) и 24-летний мужчина (житель Полтавской области) погибли на месте. Водитель легковушки а также годовалый ребенок-пассажир получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры микроавтобуса Mersedes-Benz не пострадали", – отмечают правоохранители.

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Фото: полиция

По предварительной информации полиции, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

Напомним, по данным полиции в Украине из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек, еще 45 получили травмы.  
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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