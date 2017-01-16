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Жуткое ДТП в Полтавской области: два человека погибли мгновенно (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/31_main.1484556891.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/31_tn.1484556891.jpg Происшествия и криминал Огромный грузовик стукнулся с легковушкой; водитель автомобиля "ВОЛЬВО", 41-летний житель Одесской области, не пострадал

Жуткое ДТП в Полтавской области: два человека погибли мгновенно (фото)

Сегодня, 10:54

Огромный грузовик стукнулся с легковушкой; водитель автомобиля "ВОЛЬВО", 41-летний житель Одесской области, не пострадал

Смертельное ДТП в Полтавской области. Фото: полиция
Смертельное ДТП в Полтавской области. Фото: полиция

В Полтавской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии два человека погибли мгновенно.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, ДТП произошло на 65-м километре автодороги Полтава-Александрия.

"Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2110" и грузовик "ВОЛЬВО". В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и 50-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП. 42-летняя женщина, которая также находилась в салоне легкового автомобиля, телесных повреждений не получила и отказалась от оказания медицинской помощи", – отмечают правоохранители.

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Фото: полиция

Водитель грузового автомобиля "ВОЛЬВО", 41-летний житель Одесской области, не пострадал.

Оба транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии выясняет следствие.

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Фото: полиция

Напомним, ранее в центре Киева в результате масштабной аварии погибла 25-летняя девушка.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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