Жуткое ДТП в Полтавской области: два человека погибли мгновенно (фото)

Огромный грузовик стукнулся с легковушкой; водитель автомобиля "ВОЛЬВО", 41-летний житель Одесской области, не пострадал

В Полтавской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии два человека погибли мгновенно.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, ДТП произошло на 65-м километре автодороги Полтава-Александрия.

"Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2110" и грузовик "ВОЛЬВО". В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и 50-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП. 42-летняя женщина, которая также находилась в салоне легкового автомобиля, телесных повреждений не получила и отказалась от оказания медицинской помощи", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

Водитель грузового автомобиля "ВОЛЬВО", 41-летний житель Одесской области, не пострадал.

Оба транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии выясняет следствие.

Фото: полиция

Напомним, ранее в центре Киева в результате масштабной аварии погибла 25-летняя девушка.