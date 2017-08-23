Жуткое ДТП в Винницкой области: два человека погибли, водитель в реанимации

Сегодня, 10:23

Столкнулись три авто, один из водителей доставлен в больницу с сердечным приступом


ДТП в Винницкой области. Фото: полиция

ДТП в Винницкой области. Фото: полиция

ДТП в Винницкой области. Фото: полиция

ДТП в Винницкой области. Фото: полиция

ДТП в Винницкой области. Фото: полиция

ДТП в Винницкой области. Фото: полиция

В Винницкой области произошло тройное ДТП. Во вторник близ села Вороновица столкнулись грузовик Renault Magnum, минивэн Peugeot Expert и Fiat Doblo.

В результате аварии два человека погибли на месте происшествия, водитель Peugeot с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, автомобиль Peugeot Expert въехал в заднюю часть грузовика Renault Magnum, который выполнял маневр поворота в неположенном месте. В результате аварии произошло повторное столкновение минивэна с микроавтобусом Fiat, который двигался позади", – рассказывают правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате столкновения на месте происшествия погибли двое пассажиров Peugeot – 28-летний мужчина и 56-летняя женщина. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Водитель грузовика доставлен в больницу с сердечным приступом.

Водитель и пассажир Fiat не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, утром 22 августа в Житомирской области также произошло смертельное ДТП. Около 10 часов на трассе Киев – Ковель, легковушка столкнулась с огромным грузовиком. В результате аварии погибли два человека. 
ДТП, фото, смерть, винницкая область, renault, peugeot, fiat

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое ДТП в Винницкой области: два человека погибли, водитель в реанимации ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В Харькове маршрутка врезалась в трамвай

Вчера, 22:25

Во время ДТП сильно пострадал общественный транспорт

Происшествия

В Киеве не поделили дорогу сразу три авто

Вчера, 22:05

На месте работали спасатели ГСЧС

Запад

Антон Геращенко. Фото: Facebook

Скандальное ДТП подо Львовом: бизнесмен Дыминский вылетел в Швейцарию

Вчера, 21:44

В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос

Невероятное

Ролик набрал больше четырех тысяч "лайков". Фото: кадр из видео

"Боже, как это нелепо": водитель фуры с желтой краской попал в аварию (видео)

Вчера, 17:01

Водитель жив, но вид у него не очень

Запад

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Брат погибшей в скандальном ДТП возле Львова: арестованный водитель неизлечимо болен

Вчера, 13:02

Наталья Трила, ставшая жертвой страшной аварии, к 30 годам сделала успешную карьеру и вскоре планировала сыграть свадьбу

Происшествия

Под Киевом произошло смертельное ДТП: водитель на "Жигулях" снес столб и погиб

Вчера, 11:39

Мужчина потерял управление перед пешеходным переходом  

Одесса

ДТП. После столкновения микроавтобус отбросило на пешеходов. Фото: патрульная полиция Одессы

Жуткое ДТП в Одессе: авто отбросило на женщин с детьми на тротуаре

Вчера, 06:27

В результате столкновения микроавтобус отбросило на тротуар, где он сбил трех пешеходов

Запад

Смертельное ДТП возле Львова с участием авто владельца "Карпат": все подробности

21 Августа, 16:11

С погибшей прощались всем селом, а Петр Дыминский в день похорон посетил  футбольный матч

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования