Жуткое ДТП в Винницкой области: два человека погибли, водитель в реанимации

Столкнулись три авто, один из водителей доставлен в больницу с сердечным приступом

В Винницкой области произошло тройное ДТП. Во вторник близ села Вороновица столкнулись грузовик Renault Magnum, минивэн Peugeot Expert и Fiat Doblo.

В результате аварии два человека погибли на месте происшествия, водитель Peugeot с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, автомобиль Peugeot Expert въехал в заднюю часть грузовика Renault Magnum, который выполнял маневр поворота в неположенном месте. В результате аварии произошло повторное столкновение минивэна с микроавтобусом Fiat, который двигался позади", – рассказывают правоохранители.

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В результате столкновения на месте происшествия погибли двое пассажиров Peugeot – 28-летний мужчина и 56-летняя женщина. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Водитель грузовика доставлен в больницу с сердечным приступом.

Водитель и пассажир Fiat не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, утром 22 августа в Житомирской области также произошло смертельное ДТП. Около 10 часов на трассе Киев – Ковель, легковушка столкнулась с огромным грузовиком. В результате аварии погибли два человека.