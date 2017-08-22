Жуткое ДТП в Запорожской области: погиб полицейский

Пьяный водитель автомобиля Ford врезался в машину правоохранителя, а потом сбежал

В Запорожской области в ДТП прогиб полицейский Игорь Ковальский.

Авария произошла сегодня, около 1:30, на автодороге Запорожье – Орехов, сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"Водитель автомобиля Ford 1985 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21063" под управлением 32-летнего полицейского. В результате аварии временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела ГУНП, капитан полиции Игорь Ковальский погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", – рассказали правоохранители.

Фото: полиция

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Отмечается, что виновника ДТП уже задержали. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный водитель иномарки Nissan протаранил служебный автомобиль полиции, в результате был тяжело ранен участковый офицер полиции.