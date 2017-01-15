Жуткое убийство раскрыли в Запорожской области

В Запорожской области застолье завершилось трагедией. Злоумышленник нанес смертельный удар ножом знакомому, а затем, чтобы избежать ответственности, пытался скрыть следы преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"В доме по улице 14 сентября правоохранители обнаружили труп 54-летнего мужчины. В доме тщательно поработали эксперты-криминалисты, изъяв следы и собрав вещественные доказательства. Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы. Во время первоочередных следственных действий под подозрение полицейских попал хозяин дома. Однако последний рассказывал о якобы знакомом, который вместе с ним и потерпевшим употреблял спиртные напитки. Однако ввести в заблуждение опытных правоохранителей злоумышленнику не удалось и злодей начал давать правдивые показания", – рассказывая в полиции.

Установлено, что в тот вечер между пьяными мужчинами возник спор. Договориться мирным путем оппонентам не удалось. В результате хозяин дома взялся за нож и ударил потерпевшего. После этого злодей пытался скрыть следы преступления. Он постирал свою одежду и выбросил орудие преступления.

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, в Житомирской области мужчина сбросил товарища с моста в реку.