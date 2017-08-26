Зверское избиение журналиста под Одессой: появились подробности

Задержаны три человека, избившие главного редактора газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе в Овидиопольском районе Одесской области.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, нападение было совершено вечером 25 августа.

Установлено, что журналист одного из районный интернет-изданий возвращался на своем автомобиле домой. Мужчина во время движения увидел на проезжей части спецсредство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В это время три человека в балаклавах с битами напали на него и начали бить. Мимо проезжал сосед потерпевшего и вмешался в драку. Злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия.

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"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Овидиопольского отдела полиции лица трех злоумышленников установлены. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции. Проводятся первоочередные следственные действия", – сообщили в главке.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Овидиополе Одесской области вчера вечером жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.