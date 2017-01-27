Алена Сподынюк представила свой наряд для конкурса национальных костюмов на "Мисс Вселенная" (фото)

Сегодня, 17:30

Образ национального костюма Алены Сподынюк состоит из блузки-корсета, пышной юбки и головного убора

Алена Сподынюк. Фото: Instagram
Алена Сподынюк. Фото: Instagram

"Мисс Украина Вселенная 2016" 19-летняя Алена Сподынюк на странице в Instagram показала свой наряд для конкурса национальных костюмов на "Мисс Вселенная".

В этом году конкурс проходит в столице Филиппин. В Манилу приехали более 86 участниц со всего мира. В четверг, 26 января, стартовал предварительный раунд, в ходе которого девушки продемонстрировали купальники, вечерние платья, а также национальные костюмы.

Самую красивую из девушек выберут в понедельник, 30 января.

Образ национального костюма Алены Сподынюк состоит из блузки-корсета, пышной юбки и головного убора. Главным элементом костюма является старинный вышитый вручную ковер, из которого сделана юбка. По разным оценкам ковру уже около 70 лет. Он был приобретен у частного коллекционера. Юбка украшена большим количеством пайеток, балабонов и кистей. Корсет из зеленого бархата подчеркивает тонкую талию. Оригинальности образу придает нетрадиционное применение многорядных бус.

Образ национального костюма разработан дизайнерами специально для конкурса красоты "Мисс Вселенная" и выполнен вручную мастерами украинской дизайн-студии SVITLO. На создание национального костюма для "Мисс Украина Вселенная"-2016 ушло около 4 месяцев работы. Общий вес костюма – более 25 килограмм. 

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Фото:instagram.com/alenaspod
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Источник:

"Сегодня"

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