Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

Вчера, 18:30

Принц Уильям не имеет права летать на одном самолете со своими детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Известно, что у членов королевской семьи множество обязанностей и правил, которые они должны соблюдать. Особенно это касается тех, кто значится в списке наследников британского престола. Например, принц Уильям не имеет права летать на одном самолете со своими детьми — сыном принцем Джорджем и дочкой принцессой Шарлоттой именно по этой причине. Другое дело, что можно получить специальное разрешение от действующей королевы на совместные путешествия, что почти всегда и делает Уильям. После его женитьбы на Кейт Миддлтон нравы двора немного смягчились, и членам королевской семьи было позволено несколько "осовременить" древние традиции, пишет "7Дней".

Но есть правила, заложенные в своде законов множество веков тому назад, которые нарушать по-прежнему непозволительно. Например, никто из членов семьи не имеет права давать автографы. Кейт Миддлтон никогда при многочисленных встречах с самыми разными людьми не оставляет на память заветную подпись.

Точно так же категорически запрещено нарушать еще одно важное правило — ни в коем случае члены королевской семьи не должны есть морепродукты, которыми, как известно, можно отравиться. Не говоря уже о том, чтобы не пить воду из-под крана или есть блюда из сырого мяса во время путешествий и обедов в других странах.     

Напомним, Кейт Миддлтон носит секретное ожерелье, символизирующее единение с семьей.
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