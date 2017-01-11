17-летний сын фронтмена группы Oasis стал моделью

Сын фронтмена британской группы Oasis Лиама Галлахера стал моделью, передает i-D.

По данным издания, дебютом для 17-летнего Леннона Галлахера стало участие в показе с Topman Design в рамках мужской Недели моды в Лондоне.

Знаменитый отец уже заявил, что гордится "своим мальчиком Ленноном".

Тем временем 15-летняя дочь Синди Кроуфорд, тоже модель, похвасталась идеальной фигурой в купальнике.