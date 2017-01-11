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17-летний сын фронтмена группы Oasis стал моделью http://www.segodnya.ua/img/article/7870/25_main.1484071787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/25_tn.1484071787.jpg Мода Знаменитый отец заявил, что гордится "своим мальчиком Ленноном"  

17-летний сын фронтмена группы Oasis стал моделью

Сегодня, 10:39

Знаменитый отец заявил, что гордится "своим мальчиком Ленноном"

 

Леннону Галлахеру 17 лет. Фото: instagram.com/lennon.gallagher
Леннону Галлахеру 17 лет. Фото: instagram.com/lennon.gallagher

Сын фронтмена британской группы Oasis Лиама Галлахера стал моделью, передает i-D.

По данным издания, дебютом для 17-летнего Леннона Галлахера стало участие в показе с Topman Design в рамках мужской Недели моды в Лондоне.

Знаменитый отец уже заявил, что гордится "своим мальчиком Ленноном".

Тем временем 15-летняя дочь Синди Кроуфорд, тоже модель, похвасталась идеальной фигурой в купальнике.
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