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19-летняя пышнотелая модель составила конкуренцию Эшли Грэм (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/67_main.1483069426.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/67_tn.1483069426.jpg Мода Ронья Манфредссон завоевала победу в скандинавском шоу "Топ-модель"

19-летняя пышнотелая модель составила конкуренцию Эшли Грэм (фото)

Сегодня, 08:08

Ронья Манфредссон завоевала победу в скандинавском шоу "Топ-модель"

19-летняя Ронья Манфредссон завоевала победу в скандинавском шоу "Топ-модель". За звание лучшей модели страны с девушкой боролись длинноногие худые красотки и модели плюс-сайз, – пишет peopletalk.

Ее рост – 180 см, размер – 42 (минимально допустимый для плюс-сайз модели). Лицо – просто ангельское, и теперь оно украшает обложку глянцевого журнала Slink.

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Сама Ронья признается, что примером для нее стала модель plus size 28-летняя Эшли Грэм – девушка, которая доказала всему миру, что крупные формы – не приговор и они не мешают появляться на обложках глянца.
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