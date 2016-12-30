19-летняя пышнотелая модель составила конкуренцию Эшли Грэм (фото)

19-летняя Ронья Манфредссон завоевала победу в скандинавском шоу "Топ-модель". За звание лучшей модели страны с девушкой боролись длинноногие худые красотки и модели плюс-сайз, – пишет peopletalk.

Ее рост – 180 см, размер – 42 (минимально допустимый для плюс-сайз модели). Лицо – просто ангельское, и теперь оно украшает обложку глянцевого журнала Slink.

Сама Ронья признается, что примером для нее стала модель plus size 28-летняя Эшли Грэм – девушка, которая доказала всему миру, что крупные формы – не приговор и они не мешают появляться на обложках глянца.