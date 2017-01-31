23-летняя модель Татьяна Митюшина попала в пикантную ситуацию из-за отсутствия бюстгальтера (фото)

Сегодня, 12:00

В Лос-Анджелесе модель посетила показ криминального триллера  "Джон Уик 2" 

Татьяна Митюшина. Фото: AFP
Татьяна Митюшина. Фото: AFP

Модель Татьяна Митюшина обескуражила смелым образом. Татьяна отличилась на премьере в Лос-Анджелесе.

На днях 23-модель из России посетила показ криминального триллера  "Джон Уик 2" в откровенном наряде, под который не стала надевать в нижнее белье.

Звезда "Sports Illustrated" появилась на премьере в атласном платье с глубоким декольте.

Во время позирования из-за отсутствия бюстгальтера папарацци удалось запечатлеть обнаженную грудь фотомодели.  

tanya_mityushina

Фото: AFP

tanya_mityushina7

Фото: REX
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Источник:

"Сегодня"

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