23-летняя модель Татьяна Митюшина попала в пикантную ситуацию из-за отсутствия бюстгальтера (фото)
В Лос-Анджелесе модель посетила показ криминального триллера "Джон Уик 2"
Модель Татьяна Митюшина обескуражила смелым образом. Татьяна отличилась на премьере в Лос-Анджелесе.
На днях 23-модель из России посетила показ криминального триллера "Джон Уик 2" в откровенном наряде, под который не стала надевать в нижнее белье.
Звезда "Sports Illustrated" появилась на премьере в атласном платье с глубоким декольте.
Во время позирования из-за отсутствия бюстгальтера папарацци удалось запечатлеть обнаженную грудь фотомодели.
Фото: AFP
Фото: REX
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