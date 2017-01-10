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23-летняя Вице-мисс Мира поделилась сексуальными фото (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/83_main.1484000163.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/83_tn.1484000163.jpg Мода Девушка получила в РФ скандальную известность, появившись на обложке журнала в обнаженном виде, завернувшись в российский триколор

23-летняя Вице-мисс Мира поделилась сексуальными фото (фото)

Сегодня, 00:24

Девушка получила в РФ скандальную известность, появившись на обложке журнала в обнаженном виде, завернувшись в российский триколор

Вице-мисс Мира 23-летняя россиянка София Никитчук порадовала поклонников новыми чувственными снимками в Instagram, на которых демонстрирует свою сексуальную фигуру.

Напомним, София Никитчук – модель, актриса, победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2015", 1 вице-мисс Мира 2015. Девушка получила скандальную известность в мае 2015 года, когда появилась на обложке журнала "Стольник" в обнаженном виде, завернувшись в российский триколор. Главный редактор и директор издания были вызваны в прокуратуру "для беседы", прокуратура Свердловской области также начала проверку и в отношении самой Софии. По итогам проверки Прокуратура Свердловской области никаких нарушений не выявила.
модель, россиянка, instagram, никитчук

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Источник:

"Сегодня"

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