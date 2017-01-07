25-летний парень стал лицом известного косметического бренда (фото,видео)

25-летний американец Мэнни Гутьеррес в 2014 году завел видеоблог на YouTube, в котором рассказывает о том, как делать мейкап. За два года на его канал подписались более двух миллионов человек. Отметим, что Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой, – пишет peopletalk.

NEW VIDEO IS LIVE! Copper and Emerald Green Holiday Makeup Tutorial! Check it out ;) link in my bio! Фото опубликовано Manny Gutierrez (@mannymua733) Ноя 27 2016 в 1:09 PST

И вот, стало известно, что Мэнни стал лицом косметической компании "Maybelline New York". Вместе с другим бьюти-блогером Шейлой Митчелл он представит новую тушь для ресниц "The Colossal Big Shot".

Фото опубликовано Manny Gutierrez (@mannymua733) Дек 9 2016 в 7:35 PST

И у Мэнни хорошие коллеги: среди амбассадоров Maybelline также значатся красотки Джиджи Хадид, Джордан Данн, Адриана Лима и Кристи Тарлингтон.

Фото опубликовано Manny Gutierrez (@mannymua733) Дек 11 2016 в 2:03 PST

Кстати, Мэнни не первый в мире мужчина, ставший лицом компании женской косметики. Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года американская косметическая марка "Cover Girl" пригласила в качестве бренд-амбассадора 17-летнего бьюти-блогера Джеймса Чарльза.