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25-летний парень стал лицом известного косметического бренда (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/19_main.1483747498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/19_tn.1483747498.jpg Мода Maybelline выбрали нового посланника марки – и это мужчина

25-летний парень стал лицом известного косметического бренда (фото,видео)

Сегодня, 03:00

Maybelline выбрали нового посланника марки – и это мужчина


25-летний американец Мэнни Гутьеррес в 2014 году завел видеоблог на YouTube, в котором рассказывает о том, как делать мейкап. За два года на его канал подписались более двух миллионов человек. Отметим, что Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой, – пишет peopletalk.

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Фото опубликовано Manny Gutierrez (@mannymua733)

И вот, стало известно, что Мэнни стал лицом косметической компании "Maybelline New York". Вместе с другим бьюти-блогером Шейлой Митчелл он представит новую тушь для ресниц "The Colossal Big Shot".

И у Мэнни хорошие коллеги: среди амбассадоров Maybelline также значатся красотки Джиджи Хадид, Джордан Данн, Адриана Лима и Кристи Тарлингтон.

Кстати, Мэнни не первый в мире мужчина, ставший лицом компании женской косметики. Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года американская косметическая марка "Cover Girl" пригласила в качестве бренд-амбассадора 17-летнего бьюти-блогера Джеймса Чарльза.
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