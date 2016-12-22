25-летняя модель обожает позировать в купальниках (фото)

25-летняя шведская модель и известный блогер Кинса Суитен (Kenza) порадовала фото в купальнике. Красотка - самый известный блоггер Скандинавии и входит в 10-ку самых популярных fashion&lifestyle блоггеров мира. В микроблоге Instagram у нее более 1,6 млн подписчиков. За счет рекламы ее ежедневный заработок составляет около 15 тысяч долларов.

Девушка удостоена ряда наград за вклад в бьюти-индустрию и украсила около 30 обложек журналов. Несколько лет подряд Кинса входила в ТОП-100 самых сексуальных девушек Швеции, занимая места в первой десятке. При росте 171 см она весит 53 кг.

Кинса любит танцевать и петь, путешествовать и готовить. Ходит в тренажерный зал и бегает по 5-7 км, но при этом курит и выпивает. Признается. что на диетах никогда не сидела.

Ранее сообщалось, что Кинса в "голом" мини повторила образ младшей сестры Ким Кардашьян.