Для прогулки по городу супруга Эммануэля Макрона выбрала короткое платье с застежкой-молнией от Louis Vuitton .

Супруга президента Франции – 64-летняя Бриджит Макрон продемонстрировала яркий образ. Первая леди Франции вместе с мужем побывала в Зальцбурге.

Вы сейчас просматриваете новость "64-летняя супруга президента Франции появилась на публике в ярком мини". Другие Новости моды смотрите в блоке "Последние новости"