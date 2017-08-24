64-летняя супруга президента Франции появилась на публике в ярком мини
Бриджит Макрон встретилась с супругой Федерального канцлера Австрии
Супруга президента Франции – 64-летняя Бриджит Макрон продемонстрировала яркий образ. Первая леди Франции вместе с мужем побывала в Зальцбурге.
Бриджит Макрон встретилась с супругой Федерального канцлера Австрии – Эвелиной Штайнбергер.
Для прогулки по городу супруга Эммануэля Макрона выбрала короткое платье с застежкой-молнией от Louis Vuitton.
Свой образ первая леди Франции дополнила черной сумочкой и лодочками.
Фото: REX
Фото: REX
Напомним, Мелания Трамп в роскошном наряде от Dolce & Gabbana затмила Бриджит Макрон.
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