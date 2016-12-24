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Девушка с ельфийскими ушами покоряет Instagram (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/34_main.1482534075.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/34_tn.1482534075.jpg Мода На такую серьезную операцию 22-летняя американка решилась не сразу

Девушка с ельфийскими ушами покоряет Instagram (фото,видео)

Сегодня, 04:58

На такую серьезную операцию 22-летняя американка решилась не сразу

22-летняя Мара Кристин из Миннеаполиса (США) потратила 1100 $ на отопластику, но не совсем обычную. Она сделала себе острые кончики ушей, прямо как у сказочных эльфов. По словам девушки, она всегда любила этих героев и хотела быть на них похожа, – пишет peopletalk.ru.

На такую серьезную операцию Мара решилась не сразу. В течение шести лет она изучала все плюсы и минусы такого вмешательства. И вот в марте 2016 года легла под нож. Сейчас все швы зажили окончательно.

Девушка довольна результатом полностью. Кстати, эта операция для Мары стала одной из самых дешевых. Ранее она потратила уже порядка 2000 $ на пирсинг, а также 1700 $ на татуировки.
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