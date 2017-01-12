Аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без (фото)

Модель наслаждается отдыхом на Сейшельских островах вместе с мужем

Американская модель plus size Эшли Грэм уже больше недели отдыхает на Сейшелах вместе с мужем. За это время у нее накопилось много горячих снимков, которыми она делиться в Instagram.

Модель часто меняет купальники, загорает, ест сладости, фрукты и плавает. Причем в бассейне возле своей виллы Эшли и вовсе устраивает "голые купания", а муж делает пикантные снимки.

Кроме своих аппетитных форм, Грэм также показывает подписчикам красивые пейзажи с тропической зеленью, песчаными пляжами, голубой водой и горами.

И пока модель наслаждается отдыхом, поклонники засыпают ее снимки восхищенными комментариями.

Ранее пышнотелая Эшли Грэм показала, как загорает топлесс возле басейна.