Аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без (фото)
Модель наслаждается отдыхом на Сейшельских островах вместе с мужем
Американская модель plus size Эшли Грэм уже больше недели отдыхает на Сейшелах вместе с мужем. За это время у нее накопилось много горячих снимков, которыми она делиться в Instagram.
Модель часто меняет купальники, загорает, ест сладости, фрукты и плавает. Причем в бассейне возле своей виллы Эшли и вовсе устраивает "голые купания", а муж делает пикантные снимки.
Кроме своих аппетитных форм, Грэм также показывает подписчикам красивые пейзажи с тропической зеленью, песчаными пляжами, голубой водой и горами.
И пока модель наслаждается отдыхом, поклонники засыпают ее снимки восхищенными комментариями.
Ранее пышнотелая Эшли Грэм показала, как загорает топлесс возле басейна.
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