Будь в тренде: модный маникюр на весну 2017 года

Сегодня, 10:39

В моду вернулась аппликация на ногтях с использованием всевозможных бусин, цветочков и блесток

Модный маникюр весны 2017 года. Фото: pixabay
Модный маникюр весны 2017 года. Фото: pixabay

Чтобы быть заметной и яркой этой весной, необходимо позаботиться о своих ноготках. Короткие с красным лаком, или овальной формы, покрытые белым лаком – решать вам.

Самое интересное, что весна 2017 года подготовила множество вариантов, среди которых вы сами можете выбрать, что ближе или что ярче.

Форма ногтей:

  • Короткие ногти
  • Овальная форма ногтей
  • Миндалевидные ногти

Относительно цветовых решение, то тут выбор еще богаче. В моде как яркие, так и нюдовые цвета. Кроме того, в моду вернулась аппликация на ногтях с использованием всевозможных бусин, цветочков и блесток.

Среди главных трендов цветного маникюра на весну 2017 года:

  • Белые ногти
  • Блестки
  • Кляксы
  • Маникюр омбре
  • Объемные аппликации
  • Геометрия
  • Нюд
  • Нестандартный френч
  • Металлик
  • Красные ногти
  • Яркость

Всевозможные варианты модных маникюров можно увидеть в соцсетях как известных модниц, так и среди мастеров маникюра.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna)

Тааааак. Давайте проясним: Привет, я Женя и я нигде не работаю я взяла себе пару месяцев на передышку, чтобы ближе к весне начать делать все круче и по-другому У нас с @dasha_katsurina есть наши одеялопуховички @katsurina.blanket – и пока я вся в нихПотом мне нужно сильно загореть, отключить телефон и стать на серф Поэтому пока что у меня полный upgrade по теме BrandPRSMM и уже в феврале я буду брать проекты и обучение Так что пишите любовные/рабочие письма сюда zhenya.havrylko@gmail.com P.S. Я пооооомню о книгах по PR, но я такой педант, что пока не напишу все по-человечески-не успокоюсь

Публикация от Женя (@eugeniahavrylko)

#pristis_nailart #nails #prizma #gray #ногти #маникюр #втирка #серый #призма #блики

Публикация от Анастасия Ганцова (@pristis_nailart)

#маникюр#гельлак#0979408521

Публикация от Маникюр, педикюр, гель лак. (@valeria_datsenko)

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"Сегодня"

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