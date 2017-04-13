Будь в тренде: модный маникюр на весну 2017 года

В моду вернулась аппликация на ногтях с использованием всевозможных бусин, цветочков и блесток

Чтобы быть заметной и яркой этой весной, необходимо позаботиться о своих ноготках. Короткие с красным лаком, или овальной формы, покрытые белым лаком – решать вам.

Самое интересное, что весна 2017 года подготовила множество вариантов, среди которых вы сами можете выбрать, что ближе или что ярче.

Форма ногтей:

Короткие ногти

Овальная форма ногтей

Миндалевидные ногти

Относительно цветовых решение, то тут выбор еще богаче. В моде как яркие, так и нюдовые цвета. Кроме того, в моду вернулась аппликация на ногтях с использованием всевозможных бусин, цветочков и блесток.

Среди главных трендов цветного маникюра на весну 2017 года:

Белые ногти

Блестки

Кляксы

Маникюр омбре

Объемные аппликации

Геометрия

Нюд

Нестандартный френч

Металлик

Красные ногти

Яркость

Всевозможные варианты модных маникюров можно увидеть в соцсетях как известных модниц, так и среди мастеров маникюра.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 6 2017 в 9:31 PST

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Фев 28 2017 в 8:29 PST

весенний, яркий френч!:) #гельлак #гельлакзапорожье #маникюр #маникюрзп Публикация от Elina Okolit (@elina_tale) Апр 13 2017 в 12:37 PDT