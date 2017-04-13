Будь в тренде: модный маникюр на весну 2017 года
В моду вернулась аппликация на ногтях с использованием всевозможных бусин, цветочков и блесток
Чтобы быть заметной и яркой этой весной, необходимо позаботиться о своих ноготках. Короткие с красным лаком, или овальной формы, покрытые белым лаком – решать вам.
Самое интересное, что весна 2017 года подготовила множество вариантов, среди которых вы сами можете выбрать, что ближе или что ярче.
Форма ногтей:
- Короткие ногти
- Овальная форма ногтей
- Миндалевидные ногти
Относительно цветовых решение, то тут выбор еще богаче. В моде как яркие, так и нюдовые цвета. Кроме того, в моду вернулась аппликация на ногтях с использованием всевозможных бусин, цветочков и блесток.
Среди главных трендов цветного маникюра на весну 2017 года:
- Белые ногти
- Блестки
- Кляксы
- Маникюр омбре
- Объемные аппликации
- Геометрия
- Нюд
- Нестандартный френч
- Металлик
- Красные ногти
- Яркость
Всевозможные варианты модных маникюров можно увидеть в соцсетях как известных модниц, так и среди мастеров маникюра.
Тааааак. Давайте проясним: Привет, я Женя и я нигде не работаю я взяла себе пару месяцев на передышку, чтобы ближе к весне начать делать все круче и по-другому У нас с @dasha_katsurina есть наши одеялопуховички @katsurina.blanket – и пока я вся в нихПотом мне нужно сильно загореть, отключить телефон и стать на серф Поэтому пока что у меня полный upgrade по теме BrandPRSMM и уже в феврале я буду брать проекты и обучение Так что пишите любовные/рабочие письма сюда zhenya.havrylko@gmail.com P.S. Я пооооомню о книгах по PR, но я такой педант, что пока не напишу все по-человечески-не успокоюсь
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