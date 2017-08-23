Девушкам до 16: прически на 1 сентября

Сегодня, 12:41

Уже через неделю малышки пойдут в школу и каждая хочет быть самой красивой на Дне знаний

  • В тренде простые и немного небрежные прически. Фото: Elle
  • Пучки во всех вариациях - обязательный вариант прически для юной модницы. Фото: Elle
  • Такие волны легко создать, если с вечера заплести в косы влажные волосы. Фото: Elle
  • Хвосты должны быть немного небрежными. Фото: Elle
  • Высокие прически - еще один яркий тренд сезона. Фото: Elle
В тренде простые и немного небрежные прически. Фото: Elle
Пучки во всех вариациях - обязательный вариант прически для юной модницы. Фото: Elle
Такие волны легко создать, если с вечера заплести в косы влажные волосы. Фото: Elle
Хвосты должны быть немного небрежными. Фото: Elle
Высокие прически - еще один яркий тренд сезона. Фото: Elle

Эксперты назвали самые трендовые варианты причесок, которые можно легко создавать каждое утро, пишет Elle.

Косы сегодня снова в моде, а это значит, что вы можете пофантазировать. Если остановитесь на двух классических косах, которые будут прекрасно смотреться как на волосах ниже плеч, так и на средней длине, то их лучше сделать немного небрежными и вплести ленты пастельных оттенков. Более сложный, но изящный вариант: оставить волосы распущенными и немного завить их на кончиках, а вокруг головы заплести утонченную косу — так юная ученица будет похожа на нимфу. Коса в виде старого доброго "колоска" также актуальна, однако ее тоже лучше сделать немного небрежной и придать прическе небольшой объем у корней.

Пучок — еще один тренд сезона. Причем он может быть как небрежным, так и аккуратным — в любом случае такая прическа привлечет внимание. Одну часть волос соберите на макушке, а другую оставьте распущенной — такой вариант пучка подчеркнет непосредственность и смелость, особенноесли украсить прическу лентами или цветными шпильками. Также актуальны два пучка, например, как у принцессы Леи, правда, лучше делать их не такими объемными.

Красивые волны можно сделать и на коротких волосах: просто уложите их набок и зафиксируйте щипцами: получится нарядный образ в стиле Голливуда 20-х годов. Длинные волосы можно уложить крупными волнами и заколоть с одной стороны или подкрутить лишь кончики — таким образом получатся естественно завитые кудри.

Гладкий конский хвост, аккуратно собранный на затылке, можно подчеркнуть светлой лентой или даже сбрызнуть блестящим лаком: кто сказал, что 1 сентября — это не праздник? Всегда актуальны и два низких хвоста, украшенные цветными или блестящими резинками.

Собранные "невидимками" волосы на затылке с небрежно выпущенными прядями (которые можно немного завить) создадут стильный, аккуратный и ненавязчивый образ. К прическе можно добавить утонченный венок или ленту.
школа, волосы, 1 сентября, прическа, укладка

Вы сейчас просматриваете новость "Девушкам до 16: прически на 1 сентября". Другие Новости моды смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Лилия Гриневич. Фото: РБК-Украина

В 100 украинских пилотных школах испытывают новый подход – Гриневич

9 Июня, 20:06

По словам министра, уже сейчас в Минобразовании начата разработка курса для учителей

Украина

Чтобы посещение школы не вылилось в стрессы, нужно привести в порядок режим ребенка и подлечить собственные нервы

Производители школьной формы обманывают покупателей

17 Августа, 21:59

Волонтеры отнесли 12 сомнительных костюмов в лабораторию

Наука и Технологии

Фото: Pixabay

Украинки выиграли престижную международную олимпиаду

13 Апреля, 14:27

Конкурс проводят уже в шестой раз, причем Украина побеждает в третий раз

Невероятное

Реальная Рапунцель: россиянка не стригла волосы 14 лет

20 Июля, 07:01

Дарья собирается отрастить волосы до пят и пожертвовать их на парики

Здоровье

За волосами нужно ухаживать. Фото: Николай Титов/flickr.com

Как способствовать росту густых волос: ТОП-9 лучших способов

15 Августа, 10:14

Нездоровая наследственность заставляют нас постепенно лысеть

Образование

Министерство образования разослала школам новые рекомендации преподавания. Фото: Архив

Как будут учить школьников с 1 сентября

16 Августа, 07:14

Министерство образования подготовило новые требования к обучению детей в школах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования