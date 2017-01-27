Две красотки полностью разделись, чтобы показать татуировки (18+) (фото)

Сегодня, 03:25

Британки снялись в провокационной пикантной фотосессии

Тела британских моделей Джеммы Люси и Шантель Коннелли полностью покрыты татуировкой, однако они могут похвастаться не только этим.

Так, две красавицы снялись в провокационной пикантной фотосессии, в которой продемонстрировали свои прелести, передает 24 телеканал со ссылкой на The Daily Mail.

Заметим, что образ моделей дополнял яркий макияж и пианино, у которого проходили съемки.

Сообщается, что девочки любят подобные фотосессии. Кроме того, они прославились своими скандальными выходками и не раз попадали в объективы папарацци в обнаженном виде.

К слову, Джемме сейчас 28, а Шантель – 26 лет.
татуировки, красавицы

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