Две красотки полностью разделись, чтобы показать татуировки (18+) (фото)

Тела британских моделей Джеммы Люси и Шантель Коннелли полностью покрыты татуировкой, однако они могут похвастаться не только этим.

Так, две красавицы снялись в провокационной пикантной фотосессии, в которой продемонстрировали свои прелести, передает 24 телеканал со ссылкой на The Daily Mail.

Заметим, что образ моделей дополнял яркий макияж и пианино, у которого проходили съемки.

Сообщается, что девочки любят подобные фотосессии. Кроме того, они прославились своими скандальными выходками и не раз попадали в объективы папарацци в обнаженном виде.

К слову, Джемме сейчас 28, а Шантель – 26 лет.