Две красотки полностью разделись, чтобы показать татуировки (18+) (фото)
Британки снялись в провокационной пикантной фотосессии
Тела британских моделей Джеммы Люси и Шантель Коннелли полностью покрыты татуировкой, однако они могут похвастаться не только этим.
Так, две красавицы снялись в провокационной пикантной фотосессии, в которой продемонстрировали свои прелести, передает 24 телеканал со ссылкой на The Daily Mail.
Заметим, что образ моделей дополнял яркий макияж и пианино, у которого проходили съемки.
Сообщается, что девочки любят подобные фотосессии. Кроме того, они прославились своими скандальными выходками и не раз попадали в объективы папарацци в обнаженном виде.
К слову, Джемме сейчас 28, а Шантель – 26 лет.
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