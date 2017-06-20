Горячая Стелла Максвелл обнажилась для каталога Victoria's Secret

Сегодня, 07:08

Красотка позирует в белье черного цвета


Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

27-летняя новозеландская топ-модель Стелла Максвелл, которая с апреля 2015 года является одним из "ангелов" компании Victoria’s Secre, снялась в новой фотосессии для каталога бренда 2017 года. Горячая красотка позирует в белье черного цвета.
модель, топ-модель, Стелла Максвелл

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"Сегодня"

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