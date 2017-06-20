Горячая Стелла Максвелл обнажилась для каталога Victoria's Secret
Красотка позирует в белье черного цвета
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
Стелла Максвелл
27-летняя новозеландская топ-модель Стелла Максвелл, которая с апреля 2015 года является одним из "ангелов" компании Victoria’s Secre, снялась в новой фотосессии для каталога бренда 2017 года. Горячая красотка позирует в белье черного цвета.
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