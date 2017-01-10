Как это было: эволюция моды на брови за последние 100 лет (видео)
На смену очень узким бровям пришла мода на очень широкие. Но мода имеет способность меняться и приносить с собой новые тренды
Журнал Allure опубликовал короткий видеоролик с наглядным пособием о том, как эволюционировала мода на форму женских бровей за последние 100 лет.
Традиционно видео было размещено на YouTube и уже успело собрать около 170 тысяч просмотров.
Ранее журнал Glamour показал, как проходила эволюция нижнего белья за последние 100 лет.
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