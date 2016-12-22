Кейт Миддлтон пришла на рождественскую вечеринку в платье за 600 долларов (фото)
Для выхода в свет Кейт выбрала наряд от французского дизайнера
Герцогиня Кейт Миддлтон и принцы Уильям и Гарри приняли участие в рождественской вечеринке для волонтеров организации The Mix. Вечеринка проходила в Лондоне
Для выхода в свет Кейт выбрала наряд от французского дизайнера Ванессы Сьюард.
Платье-миди с цветочным принтом, стоимостью 620 долларов (около 16 тысяч гривен), герцогиня дополнила черным поясом и лодочками.
Фото: AFP
Фото: AFP
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