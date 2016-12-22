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Кейт Миддлтон пришла на рождественскую вечеринку в платье за 600 долларов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/47_main.1482401186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/47_tn.1482401186.jpg Мода Для выхода в свет Кейт выбрала наряд от французского дизайнера 

Кейт Миддлтон пришла на рождественскую вечеринку в платье за 600 долларов (фото)

Сегодня, 12:30

Для выхода в свет Кейт выбрала наряд от французского дизайнера 

Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Герцогиня Кейт Миддлтон и принцы Уильям и Гарри приняли участие в рождественской вечеринке для волонтеров организации The Mix. Вечеринка проходила в Лондоне

Для выхода в свет Кейт выбрала наряд от французского дизайнера Ванессы Сьюард.

Платье-миди с цветочным принтом, стоимостью 620 долларов (около 16 тысяч гривен), герцогиня дополнила черным поясом и лодочками.

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Фото: AFP

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Фото: AFP
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Источник:

"Сегодня"

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