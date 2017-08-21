Ко Дню Независимости: как выглядеть модно в вышиванке

Сегодня, 11:57

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Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Вышиванку носить модно. Фото: vogue.ua

Надеть вышиванку специально ко Дню Независимости Украины уже не ново. Теперь важно правильно ее скомбинировать, пишет vogue.ua.

Не только по праздникам, а и в повседневной жизни этно-образы предпочитают такие знаменитости, как Дита Фон Тиз, Флоренс Уэлч, Деми Мур и модные инсайдеры.

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Среди вышиванок, которые буквально покорили  весь мир, – изделия дизайнера Виты Кин. В преддверии Дня Независимости, вдохновляемся примерами того, как правильно носить вышитые сорочки и платья.
знаменитости, мода, стиль, платья, вышиванки

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