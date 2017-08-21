Ко Дню Независимости: как выглядеть модно в вышиванке

Надеть вышиванку специально ко Дню Независимости Украины уже не ново. Теперь важно правильно ее скомбинировать, пишет vogue.ua.

Не только по праздникам, а и в повседневной жизни этно-образы предпочитают такие знаменитости, как Дита Фон Тиз, Флоренс Уэлч, Деми Мур и модные инсайдеры.

Среди вышиванок, которые буквально покорили весь мир, – изделия дизайнера Виты Кин. В преддверии Дня Независимости, вдохновляемся примерами того, как правильно носить вышитые сорочки и платья.