Королева Иордании в модных брюках за 950 долларов восхитила стильным образом
Свой наряд Рания Аль-Абдулла дополнила черными лодочками и сумочкой
Королева Иордании Рания похвасталась стильным образом.
На недавнем открытии детского госпиталя в Аммане 46-летняя жена короля Абдаллы II появилась в белоснежной рубашке и модных брюках из осенне-зимней коллекции американского бренда Proenza Schouler со съемным ремнем, стоимостью 950 долларов.
Свой наряд Рания Аль-Абдулла дополнила черными лодочками и сумочкой.
Фото: REX
Фото: REX
Напомним, королева Иордании Рания посетила благотворительное модное шоу Наоми Кэмпбелл Fashion For Relief.
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