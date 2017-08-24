Королева Иордании в модных брюках за 950 долларов восхитила стильным образом

Сегодня, 12:30

Свой наряд  Рания Аль-Абдулла дополнила черными лодочками и сумочкой

Королева Иордании Рания. Фото: REX
Королева Иордании Рания. Фото: REX

Королева Иордании Рания похвасталась стильным образом.

На недавнем открытии детского госпиталя в Аммане 46-летняя жена короля Абдаллы II появилась в белоснежной рубашке и модных брюках из осенне-зимней коллекции американского бренда Proenza Schouler со съемным ремнем, стоимостью 950 долларов.

Свой наряд  Рания Аль-Абдулла дополнила черными лодочками и сумочкой.

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Фото: REX

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Фото: REX

Напомним, королева Иордании Рания посетила благотворительное модное шоу Наоми Кэмпбелл Fashion For Relief.
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Источник:

"Сегодня"

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