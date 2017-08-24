Королева Иордании в модных брюках за 950 долларов восхитила стильным образом

Королева Иордании Рания похвасталась стильным образом.

На недавнем открытии детского госпиталя в Аммане 46-летняя жена короля Абдаллы II появилась в белоснежной рубашке и модных брюках из осенне-зимней коллекции американского бренда Proenza Schouler со съемным ремнем, стоимостью 950 долларов.

Свой наряд Рания Аль-Абдулла дополнила черными лодочками и сумочкой.

Фото: REX

Фото: REX

Напомним, королева Иордании Рания посетила благотворительное модное шоу Наоми Кэмпбелл Fashion For Relief.