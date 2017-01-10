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Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян попали в список самых стильных женщин мира http://www.segodnya.ua/img/article/7867/70_main.1484041220.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/70_tn.1484041220.jpg Мода Рейтинг был составлен в честь 150-летия Harper's Bazaar и в него были включены 150 женщин  

Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян попали в список самых стильных женщин мира

Сегодня, 12:09

Рейтинг был составлен в честь 150-летия Harper's Bazaar и в него были включены 150 женщин

 

Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян. Фото: AFP
Мишель Обама, Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян. Фото: AFP

Первая леди США Мишель Обама, певица Мадонна,  звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и герцогиня Кембриджская Кэтрин попали в список самых стильных женщин мира по версии журнала Harper's Bazaar.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, рейтинг был составлен в честь 150-летия издания и в него были включены 150 женщин.

Отмечается, что это первый подобный список от Harper's Bazaar.

В рейтинг самых стильных женщин попала также актриса Эмма Стоун, дочь актера Уилла Смита Уиллоу Смит, певицы Рианна, Бейонсе, Леди Гага, Тейлор Свифт, Адель и Гвен Стефани, а также юрист Амаль Клуни.

Кроме того, в список попали супермодель Наоми Кэмпбелл и ее коллеги Миранда Керр, Кендалл Дженнер, Синди Кроуфорд с дочкой Кайей Гербер.
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