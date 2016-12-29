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Модель Белла Хадид выпустила первую коллекцию одежды (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/68_main.1483006825.png http://www.segodnya.ua/img/article/7842/68_tn.1483006825.png Мода В дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки

Модель Белла Хадид выпустила первую коллекцию одежды (фото)

Сегодня, 18:39

В дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки

Белла в кепи из новой коллекции. Фото: instagram.com/bellahadid
Белла в кепи из новой коллекции. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская модель Белла Хадид переквалифицировалась в дизайнера и выпустила свою первую коллекцию одежды, передает Vogue.

По данным издания, дизайн коллекции модель разработала в сотрудничестве с маркой Chrome Hearts.

Отмечается, что в дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки.

comin soon ++ collection by bella #chromeheartsxbella

Фото опубликовано CHROMEHEARTS+BELLA (@chromeheartsxbella)

При этом на официальном аккаунте в Instagram представлено только два снимка из коллекции. Когда вещи поступят в продажу, не сообщается, в подписях к фото укзано лишь "скоро".
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