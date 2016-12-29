Модель Белла Хадид выпустила первую коллекцию одежды (фото)

В дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки

Американская модель Белла Хадид переквалифицировалась в дизайнера и выпустила свою первую коллекцию одежды, передает Vogue.

По данным издания, дизайн коллекции модель разработала в сотрудничестве с маркой Chrome Hearts.

Отмечается, что в дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки.

comin soon ++ collection by bella #chromeheartsxbella Фото опубликовано CHROMEHEARTS+BELLA (@chromeheartsxbella) Дек 13 2016 в 6:28 PST

При этом на официальном аккаунте в Instagram представлено только два снимка из коллекции. Когда вещи поступят в продажу, не сообщается, в подписях к фото укзано лишь "скоро".