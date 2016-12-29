Модель Белла Хадид выпустила первую коллекцию одежды (фото)
В дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки
Американская модель Белла Хадид переквалифицировалась в дизайнера и выпустила свою первую коллекцию одежды, передает Vogue.
По данным издания, дизайн коллекции модель разработала в сотрудничестве с маркой Chrome Hearts.
Отмечается, что в дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки.
При этом на официальном аккаунте в Instagram представлено только два снимка из коллекции. Когда вещи поступят в продажу, не сообщается, в подписях к фото укзано лишь "скоро".
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