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Модель с большой попой рекламирует купальники и призывает любить себя (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/36_main.1484783177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/36_tn.1484783177.jpg Мода Девушка, которой часто пишут злостные комментарии по поводу ее большой попы, призывает людей любить себя такими, какими они есть

Модель с большой попой рекламирует купальники и призывает любить себя (фото)

Сегодня, 01:46

Девушка, которой часто пишут злостные комментарии по поводу ее большой попы, призывает людей любить себя такими, какими они есть

Британская модель размера plus size Искра Лоуренс – обаладательница пышных форм. На Instagram девушки подписаны более 3 млн человек.

Девушка, которой часто пишут злостные комментарии по поводу ее большой попы, призывает людей любить себя такими, какими они есть, но и не забывать о спорте.

"Я ем абсолютно все, но в умеренных количествах, и занимаюсь спортом, это даtт мне ощущение того, что я здорова как внутри, так и снаружи. Я могу съесть чипсы, но я также ем здоровую пищу, приготовленную дома и регулярно занимаюсь спортом", — пишет она о себе.

Искра Лоуренс проработала в модельном агентстве более 10 лет, но ее уволили из-за того, что она начала набирать объем в бедрах и попе. В результате дорога на подиум девушке была закрыта. Но Искра не долго огорчалась – вскоре ей предложили работу моделью по показу нижнего белья.
модель, попа, plus size

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Источник:

"Сегодня"

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