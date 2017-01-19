Модель с большой попой рекламирует купальники и призывает любить себя (фото)

Девушка, которой часто пишут злостные комментарии по поводу ее большой попы, призывает людей любить себя такими, какими они есть

Британская модель размера plus size Искра Лоуренс – обаладательница пышных форм. На Instagram девушки подписаны более 3 млн человек.

Девушка, которой часто пишут злостные комментарии по поводу ее большой попы, призывает людей любить себя такими, какими они есть, но и не забывать о спорте.

"Я ем абсолютно все, но в умеренных количествах, и занимаюсь спортом, это даtт мне ощущение того, что я здорова как внутри, так и снаружи. Я могу съесть чипсы, но я также ем здоровую пищу, приготовленную дома и регулярно занимаюсь спортом", — пишет она о себе.

morning lovelies at the gym doing the @selfmagazine own body weight strength workout today let's get it.. • wearing all @aerie @nike trainers #iskralawrence #everyBODYisbeautiful #teamself #AerieReal Фото опубликовано i s k r a (@iskra) Янв 11 2017 в 6:07 PST

Искра Лоуренс проработала в модельном агентстве более 10 лет, но ее уволили из-за того, что она начала набирать объем в бедрах и попе. В результате дорога на подиум девушке была закрыта. Но Искра не долго огорчалась – вскоре ей предложили работу моделью по показу нижнего белья.