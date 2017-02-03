Модель Шарлотта МакКинни призналась, что испытывает комплексы из-за большой груди

23-летняя Шарлотта МакКинни прославилась на весь мир благодаря своему пышному бюсту. В одном из недавних интервью модель призналась, что на протяжении всей карьеры неоднократно задумывалась об операции по уменьшению груди, которая уже долгое время доставляет ей неудобства.

Об этом она рассказала в недавней беседе с журналистами американского журнала Ocean Drive. "Моя грудь начала стремительно расти в очень юном возрасте. Я чувствовала себя ужасно неловко на фоне остальных девушек и просто не знала, что же мне делать со своим пышным бюстом", — поведала Шарлотта в интервью.

МакКини призналась, что еще в школе подвергалась травле и издевательствам одноклассников из-за своих женственных форм. Чуть позже пышный бюст также стал преградой Шарлотты на пути к успешной модельной карьере — по словам девушки, ей не раз отказывали в работе из-за чересчур большой груди. Время от времени модель задумывается об уменьшении бюста хирургическим путем и не исключает возможности, что когда-нибудь все же прибегнет к маммопластике.