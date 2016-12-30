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Названы главные события в модной индустрии 2016 года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/56_main.1483130110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/56_tn.1483130110.jpg Мода Новая первая леди США, звание "Икона стиля" и смерть легендарных деятелей fashion-бизнеса

Названы главные события в модной индустрии 2016 года (фото)

Вчера, 21:51

Новая первая леди США, звание "Икона стиля" и смерть легендарных деятелей fashion-бизнеса

Самые громкие события в мире моды в 2016 году. Фото: AFP
Самые громкие события в мире моды в 2016 году. Фото: AFP

В уходящем 2016 году произошло немало событий в модной индустрии, которые сайт Сегодня.ua решил собрать в ТОП главных историй в мире моды.

В fashion-индустрии появилась новая концепция, которая кардинально меняет работу дизайнеров. Суть концепции "Видишь сейчас — покупаешь сейчас" состоит в том, чтобы продукция различных брендов была доступной сразу после показа, а не в конкретный сезон.

Одной из модных историй уходящего года стали скандальные выборы президента США, а точнее – смена первой леди страны. Мишель Обаму, которую по праву считают иконой стиля, заменит бывшая модель Меланья Трамп. Некоторые дизайнеры, которые работали с Мишель уже отказались от сотрудничества с Меланьей.

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Иванка Трамп с сыном, Дональд Трамп, Меланья Трамп. Фото: AFP

Кроме того, у старшей дочери новоизбранного президента США есть собственная линия одежды.

Мир моды крепко связан с шоу-бизнесом. Так, американская певица Бейонсе получила в 2016 году премию "Икона моды" на церемонии, которую организовал Совет модных дизайнеров Америки.

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Фото: AFP

Ее коллега – рэпер Канье Уэст также плодотворно поработал в модной индустрии: расширил сотрудничество с брендом аdidas, появился на обложке модного глянца Harper's Bazaar вместе со своей супругой Ким Кардашьян, а также выпустил популярные кроссовки, за которыми выстраивались огромные очереди по всему миру.

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Фото: instagram.com/kimkardashian

Не обошлось в 2016 году в модной индустрии без потерь. 25 июня умер легендарный американский фотограф Билл Каннингэм в возрасте 87 лет.

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Фото: instagram/catherinepdv

Позже, 25 августа, умерла французский дизайнер Соня Рикель, которой было 86 лет.

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Фото: AFP

Под конец года в прессе появилась еще одна печальная новость – на 67 году жизни умерла главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани.

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Фото: AFP
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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