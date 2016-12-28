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Названы лучшие модные видео 2016 года (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/48_main.1482853970.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/48_tn.1482853970.jpg Мода В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther

Названы лучшие модные видео 2016 года (видео)

Вчера, 18:10

В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther

Кадр из видео Спайка Джонза для Kenzo
Кадр из видео Спайка Джонза для Kenzo

Британский журнал Dazed назвал лучшие модные ролики 2016 года. В список наиболее модных видео вошла осенне-зимняя кампания Calvin Klein с музыкантом Фрэнком Оушеном.

"Мы видели, как дизайнеры и журналы работали с признанными режиссерами, фотографами и кинематографистами, черпали вдохновение из культового кино, выбирали культурные иконы и изобретали новые и инновационные способы повествования", – пишет издание.

Вместе с тем, в список самых модных роликов уходящего года попала работа Спайка Джонза для Kenzo, главную роль в этом проекте сыграла модель и актриса Маргарет Куэлли.

В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther, видео Хармони Корина для Supreme с рэпером Gucci Mane.

Кроме того, журнал включил в свой список осенне-зимнюю кампанию Marc Jacobs, где снялись певица Кортни Лав, музыкант Мэрилин Мэнсон, актриса Сьюзан Сарандон и другие знаменитости.

Ранее были названы лучшие мемы 2016 года.
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Источник:

gazeta.ru

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