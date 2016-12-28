Названы лучшие модные видео 2016 года (видео)

В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther

Британский журнал Dazed назвал лучшие модные ролики 2016 года. В список наиболее модных видео вошла осенне-зимняя кампания Calvin Klein с музыкантом Фрэнком Оушеном.

"Мы видели, как дизайнеры и журналы работали с признанными режиссерами, фотографами и кинематографистами, черпали вдохновение из культового кино, выбирали культурные иконы и изобретали новые и инновационные способы повествования", – пишет издание.

Вместе с тем, в список самых модных роликов уходящего года попала работа Спайка Джонза для Kenzo, главную роль в этом проекте сыграла модель и актриса Маргарет Куэлли.

В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther, видео Хармони Корина для Supreme с рэпером Gucci Mane.

Кроме того, журнал включил в свой список осенне-зимнюю кампанию Marc Jacobs, где снялись певица Кортни Лав, музыкант Мэрилин Мэнсон, актриса Сьюзан Сарандон и другие знаменитости.

Ранее были названы лучшие мемы 2016 года.