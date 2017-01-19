Названы самые стильные звезды премии People's Choice (фото)

В список лучших попала певица и актриса Дженнифер Лопес в платье Reem Acra.

В Лос-Анджелесе вручили премии People's Choice, а на событие знаменитости пришли в лучших нарядах и продуманных образах.

СМИ решили разобраться, кто из селебрити выбрал самый удачный образ для мероприятия.

По версии ET Online, в список лучших попала певица и актриса Дженнифер Лопес в платье Reem Acra.

Фото: AFP

Также удачным считается и брючный костюм Veronica Beard, в котором на красной дорожке можно было увидеть актрису Руби Роуз. Актриса Блейк Лайвли покорила обозревателей своим платьем Elie Saab.

Фото: AFP

Кроме того, высокую оценку за свой наряд получила и актриса Приянка Чопра в наряде Sally La Pointe. Не осталась без внимания и актриса Кристен Белл в комбинезоне Rasario. В список также попала актриса София Вергара в наряде Marchesa.

Фото: AFP

Еще один список самых стильных знаменитостей опубликовала газета Daily Mirror. В рейтинг попали Лопес, Лайвли и Роуз. Помимо этого, отмечены наряды участниц группы Fifth Harmony и актрисы Виктории Джастис.

Ранее сообщались победители премии People’s Choice Awards: Спирс – лучшая певица, Райан Рейнольдс – лучший актер.