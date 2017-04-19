Названы самые влиятельные бьюти блогеры мира по версии Forbes

Сегодня, 12:38

Они собирают аудиторию в несколько миллионов человек, разрабатывают свои линии косметики и наслаждаются популярностью

У Зои Сагг более 10 миллионов подписчиков. Фото: instagram.com/zoella
У Зои Сагг более 10 миллионов подписчиков. Фото: instagram.com/zoella

Бюти блогеры завоевывает все больше внимания у пользователей интернета и их популярность растет с каждым днем. Forbes назвал ТОП-10 самых влиятельных бьюти блогеров мира.

Эксперты изучили популярные соцсети и просчитали количество подписчиков, резонанс и актуальность контента, а также вовлеченность аудитории, передает Новое время.

1. Зои Сагг

За несколько лет ведения блога, девушка не только получила поддержку миллионов подписчиков, но и была удостоена высоких наград. В 2011 году  Cosmopolitan назвал ее лучшим бьюти блогером, а в 2015 году наравне с  Викторией Бекхэм и Эммой Уотсон, попала в список самых вдохновляющих "Женщин Десятилетия" по версии журнала Grazia. Она также написала роман Девушка Онлайн, который стал бестселлером в Великобритании. 

2. Мишель Фан

Помимо миллионов подписчиков и сотрудничеством с косметическими брендами, Фан может похвастаться собственной линейкой косметики и компанией, которая занимается поставкой бьюти продуктов, обучением и налаживает коммуникацию между блогерами.

3. Худа Каттан

Самый популярный бьюти блогер занимает третью строчку рейтинга. На ее страничку в  Instagram подписаны более 19 млн пользователей. Сейчас девушка выпускает свою линию макияжа, которая пользуется большой популярностью.

4. Никки де Джэгер

Одна из самых влиятельных бьюти блогеров может похвастаться более 7 млн подписчиками на YouTube и 6 млн – в Instagram. В этом году совместно с косметическим брендом Ofra девушка выпустила палитру хайлайтеров.

5. Шеннон Харрис

Блогер начала свою карьеру в 2009 году и за это время нашла почти 3 млн поклонников. Сейчас девушка основала свой бьюти бренд, который изготавливает кисти и накладные ресницы. Кроме того, она сотрудничала с Clinique и Smashbox Cosmetics.

6. Джефри Стар

Певец и модель прославился благодаря любви к визажу. У него более 4 млн подписчиков на YouTube и он даже выпустил собственную линию косметики.

7. Канди Джонсон

Одна из самых влиятельных бьюти блогеров может похвастаться почти 4 млн подписчиков на YouTube и более чем 421 млн просмотров. Помимо проведения регулярных семинаров, девушка работает над своей линией косметики. Сейчас она выпустила линейку лаков для ногтей.

8. Мэнни Гутьеррес

Гутьеррес один из самых успешных мужчин в сфере бьюти. На его канал на YouTube подписано более двух миллионов человек, а в Instagram – более 3 миллионов. Стоит отметить, что в начале этого года парень стал лицом косметического бренда Maybelline.

9. Кристен Доминик

Кристен ведет несколько страничек в соцсетях, где общее количество подписчиков достигает цифры 4 млн. На сегодняшний день блогер успела поработать с L'Oreal, Sephora и Urban Decay.

10. Уэйн Госс

Британский визажист ведет блог на Youtube, где на его обновления подписаны почти 3 млн пользователей. С 2008 года его ролики просмотрели более 372 млн раз.
Forbes, YouTube, бренд, популярность, ресницы, instagram, блогеры, блогер

Вы сейчас просматриваете новость "Названы самые влиятельные бьюти блогеры мира по версии Forbes ". Другие Новости моды смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Россия объяснила странные контейнеры на авиабазе в Сирии

9 Апреля, 10:58

РосСМИ утверждают, что емкости на авиабазе Шайрат – это бомбовые контейнеры

Пресс-релизы

Место женской спортивной одежды в сезоне 2017

3 Апреля, 18:10

Днепр

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фестивали Днепра 2017: Джамала, обладатель "Грэмми", джаз, театры и блогеры

5 Марта, 12:20

Монастырский остров примет два крупнейших музыкальных феста города

Звезды

В финале мы услышим - TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA, ROZHDEN, MELOVIN и O.Torvald. Фото: AFP

"Евровидение-2017": европейские музыкальные блогеры определили своего фаворита в украинском нацотборе

24 Февраля, 16:00

25 февраля состоится финал национального отбора "Евровидение-2017"

Харьков

Постановочные избиения и кражи: школьники проверили людей на отзывчивость

10 Февраля, 06:40

Харьковчан проверяли, вернут ли они потерянный кошелек и как отреагируют на продажу наркотиков

Общество

Специалисты делятся секретами того, как создать и продвигать популярный блог.

Как создать интересный и популярный блог

28 Января, 11:00

Блогеры должны быть тру­­долюбивы и терпеливы, ожи­­дая прибыль

Невероятное

Дотошные интернет-пользователи сумели найти оригинал - на нем изображен салон самолета, но никакой девушки-стюардессы на его фоне нет

Скандал в инстаграме: читатели разоблачили фальшивую стюардессу-путешественницу

9 Января, 06:05

Популярная тайская блогерша-стюардесса Лоуктарн Тича оказалась вовсе не стюардессой, а снимки она воровала, вставляя в них свое изображение

Мода

Новый тренд. Фото: instagram.com/hudabeauty

Красотки показали, как используют лифчик не по назначению

10 Декабря 2016, 16:26

Бьюти-блогеры придумали, как применять бюстгальтер для нанесения макияжа

Мир

Карта ядерного оружия. Фото: скриншот

В США показали видеокарту всего ядерного оружия на Земле

7 Декабря 2016, 16:19

В видеоролике подробно описывается, в каких точках планеты обладатели ядерного оружия размещают свои бомбы

Общество

Блогеры сыграли футбольный пьяными. Кадр из видео

Пьяные блогеры сыграли в алкогольный футбол

21 Ноября 2016, 13:26

После каждого гола все участники, которые были на поле, сдавали тест на алкоголь

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования