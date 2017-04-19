Названы самые влиятельные бьюти блогеры мира по версии Forbes

Они собирают аудиторию в несколько миллионов человек, разрабатывают свои линии косметики и наслаждаются популярностью

Бюти блогеры завоевывает все больше внимания у пользователей интернета и их популярность растет с каждым днем. Forbes назвал ТОП-10 самых влиятельных бьюти блогеров мира.

Эксперты изучили популярные соцсети и просчитали количество подписчиков, резонанс и актуальность контента, а также вовлеченность аудитории, передает Новое время.

1. Зои Сагг

За несколько лет ведения блога, девушка не только получила поддержку миллионов подписчиков, но и была удостоена высоких наград. В 2011 году Cosmopolitan назвал ее лучшим бьюти блогером, а в 2015 году наравне с Викторией Бекхэм и Эммой Уотсон, попала в список самых вдохновляющих "Женщин Десятилетия" по версии журнала Grazia. Она также написала роман Девушка Онлайн, который стал бестселлером в Великобритании.

2. Мишель Фан

Помимо миллионов подписчиков и сотрудничеством с косметическими брендами, Фан может похвастаться собственной линейкой косметики и компанией, которая занимается поставкой бьюти продуктов, обучением и налаживает коммуникацию между блогерами.

3. Худа Каттан

Самый популярный бьюти блогер занимает третью строчку рейтинга. На ее страничку в Instagram подписаны более 19 млн пользователей. Сейчас девушка выпускает свою линию макияжа, которая пользуется большой популярностью.

4. Никки де Джэгер

Одна из самых влиятельных бьюти блогеров может похвастаться более 7 млн подписчиками на YouTube и 6 млн – в Instagram. В этом году совместно с косметическим брендом Ofra девушка выпустила палитру хайлайтеров.

5. Шеннон Харрис

Блогер начала свою карьеру в 2009 году и за это время нашла почти 3 млн поклонников. Сейчас девушка основала свой бьюти бренд, который изготавливает кисти и накладные ресницы. Кроме того, она сотрудничала с Clinique и Smashbox Cosmetics.

6. Джефри Стар

Певец и модель прославился благодаря любви к визажу. У него более 4 млн подписчиков на YouTube и он даже выпустил собственную линию косметики.

7. Канди Джонсон

Одна из самых влиятельных бьюти блогеров может похвастаться почти 4 млн подписчиков на YouTube и более чем 421 млн просмотров. Помимо проведения регулярных семинаров, девушка работает над своей линией косметики. Сейчас она выпустила линейку лаков для ногтей.

8. Мэнни Гутьеррес

Гутьеррес один из самых успешных мужчин в сфере бьюти. На его канал на YouTube подписано более двух миллионов человек, а в Instagram – более 3 миллионов. Стоит отметить, что в начале этого года парень стал лицом косметического бренда Maybelline.

9. Кристен Доминик

Кристен ведет несколько страничек в соцсетях, где общее количество подписчиков достигает цифры 4 млн. На сегодняшний день блогер успела поработать с L'Oreal, Sephora и Urban Decay.

10. Уэйн Госс

Британский визажист ведет блог на Youtube, где на его обновления подписаны почти 3 млн пользователей. С 2008 года его ролики просмотрели более 372 млн раз.