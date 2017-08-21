Пижама с картой мародеров и плащ-невидимка: появилась коллекция одежды по мотивам "Гарри Поттера"

Ирландский бренд Primark выпустил коллекцию домашней одежды и аксессуаров по мотивам "Гарри Поттера".

В нее вошли халаты, пижамы, тапочки, носки, пледы, постельное белье, подушки, чашки, блокноты, косметички и множество других вещей, от которых поклонники поттерианы придут в восторг (к слову, хорошая идея для подарка).

Вещи украшает символика четырех факультетов Хогвартса: Гриффиндора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя. Также коллекция включает пижаму с картой мародеров, спортивный костюм с надписью "Квиддич", подушку в форме совы, ручку в виде волшебной палочки и плащ-невидимку.

Цены стартуют от 2,50 фунтов (около 82 грн).

Коллекция приурочена к 20-летию выхода первой книги поттерианы, "Гарри Поттер и философский камень", опубликованной Джоан Роулинг в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал Джоан Роулинг самым высокооплачиваемым писателем 2017 года.