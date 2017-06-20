Российская звезда Playboy позирует топлес в Instagram

Сегодня, 05:04

Модель Виктория Одинцова оголила пышную грудь

Виктория Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova
Виктория Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova

Известная российская модель Виктория Одинцова снялась топлес и опубликовала фото в своем микроблоге в  Instagram. Звезда журнала Playboy предстала во всей красе – красотка оголила пышную грудь и показала подтянутую фигуру.

Отметим, за жизнью красотки следит  около 4 млн подписчиков.

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Публикация от VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova)

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"Сегодня"

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