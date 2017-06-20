Российская звезда Playboy позирует топлес в Instagram
Модель Виктория Одинцова оголила пышную грудь
Известная российская модель Виктория Одинцова снялась топлес и опубликовала фото в своем микроблоге в Instagram. Звезда журнала Playboy предстала во всей красе – красотка оголила пышную грудь и показала подтянутую фигуру.
Отметим, за жизнью красотки следит около 4 млн подписчиков.
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