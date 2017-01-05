Создано мобильное приложение, позволяющее примерить макияж в реальном времени (видео)

Американская компания Perfect Corp разработала мобильное приложение YouCam Makeup, позволяющее примерить мейкап в реальном времени, – пишет NV.ua.

Данное приложение – это умный косметический набор, с которым можно примерить готовые бьюти-образы и создать свой. Высокая точность распознания контуров лица позволяет создавать реалистичные стили.

Стоит отметить, что на счету компании есть еще несколько аналогичных приложений, которые дают возможность примерить маникюр, сделать идеальное или забавное селфи, а также – оставаться в курсе бьюти новинок и новостей мира моды. Приложения доступны как для Android, так и IOS.