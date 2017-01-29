ФОТОФАКТ. ТОП-10 самых красивых королев красоты за всю историю

Будь у этих красоток машина времени – они могли бы снова выиграть престижный титул

Первый в истории конкурс красоты "Мисс Мира" состоялся в 1951 году. Сosmo.ru собрал фотографии самых эффектных его победительниц, которые даже сегодня не выглядят старомодно, и будь у них машина времени, могли бы снова выиграть престижный титул.