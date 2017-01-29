ФОТОФАКТ. ТОП-10 самых красивых королев красоты за всю историю

Сегодня, 08:22

Будь у этих красоток машина времени – они могли бы снова выиграть престижный титул

  • Сусана Дейм (Венесуэла), 1955 Хрупкая, изящная, с невероятной красоты (и длины) ногами, Сусана и сегодня могла бы считаться фантастической красавицей.
  • Марита Линдаль (Финляндия), 1957 Широкие брови, яркие глаза, платиновый блонд — все актуальные тренды сегодняшнего дня Марита воплощала ровно 60 лет назад.
  • Корин Спир-Роттшефер (Нидерланды), 1959 Тогда Корин называли Новой Мерилин, сегодня мы бы сказали, что она — королева стиля пин-ап!
  • Энн Сидни (Великобритания), 1964 Идеальный овал лица, голубые глаза и шоколадные локоны — чем-то Энн напоминает Меган Фокс, согласна?
  • Маделейн Хартог Белл (Перу), 1967 Чистое воплощение понятия «холодная красота». Необычно для латиноамериканки, но очень изысканно!
  • Айшвария Рай (Индия), 1994 Тут даже комментировать нечего, она — совершенство!
  • Прянка Чопра (Индия), 2000 Интересная деталь: среди всех королев красоты только две представительницы Индии обрели на самом деле мировую известность.
  • Азра Акин (Турция), 2002 Рыжеволосая красавица с совершенно ангельской внешностью: у Азры невероятно аристократичный облик, несмотря на огненную гриву.
  • Ксения Сухинова (Россия), 2008 После засилья брюнеток на пьедестале Ксения разорвала этот круг и стала первой славянкой на престижном «престоле».
  • Ролин Стросс (ЮАР), 2014 Лучезарная улыбка Ролин — лучшее доказательство того, что дело не в макияже, а во внутреннем состоянии и настроении.

Первый в истории конкурс красоты "Мисс Мира" состоялся в 1951 году. Сosmo.ru собрал фотографии самых эффектных его победительниц, которые даже сегодня не выглядят старомодно, и будь у них машина времени, могли бы снова выиграть престижный титул.
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