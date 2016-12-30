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ТОП-10 самых популярных моделей в 2016 году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/29_main.1483124840.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/29_tn.1483124840.jpg Мода Манекенщицы любят внимание и благодарны своим подписчикам в Instagram за интерес

ТОП-10 самых популярных моделей в 2016 году (фото)

Сегодня, 21:19

Манекенщицы любят внимание и благодарны своим подписчикам в Instagram за интерес

Модели подогревают интерес поклонников горячими снимками в соцсетях. Фото: instagram
Модели подогревают интерес поклонников горячими снимками в соцсетях. Фото: instagram

В модельном бизнесе популярность манекенщиц важна, ведь она может помочь длинноногим красоткам попасть в новые проекты и подружиться с нужными людьми.

В то же время популярность самой модели также может быть выгодной для различных брендов.

К счастью, во время социальных сетей увеличить свою популярность можно намного быстрее. Модели это понимают и всячески стараются заполучить в арсенал своих поклонников как можно больше подписчиков.

Сайт Сегодня.ua выяснил, кто из моделей завершает 2016 год в Instagram с наибольшим числом онлайн-поклонников.

1. Кендалл Дженнер – 71 миллион подписчиков

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Фото: instagram.com/kendalljenner

2. Кара Делевинь – 36 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/caradelevingne

3. Джиджи Хадид – 27 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/gigihadid

4. Жизель Бюндхен – почти 11 миллионов

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Фото: instagram.com/gisele

5. Кэндис Свейнпол – 10 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/angelcandices

6. Эмили Ратаковски – 10 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/emrata


7. Крисси Тейген – 9 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/chrissyteigen

8. Белла Хадид – 9 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/bellahadid

9. Ирина Шейк – 7 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/irinashayk

10. Рози Хантингтон-Уайтли – 6 миллионов подписчиков

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Фото: instagram.com/rosiehw

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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