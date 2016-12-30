ТОП-10 самых популярных моделей в 2016 году (фото)
Манекенщицы любят внимание и благодарны своим подписчикам в Instagram за интерес
В модельном бизнесе популярность манекенщиц важна, ведь она может помочь длинноногим красоткам попасть в новые проекты и подружиться с нужными людьми.
В то же время популярность самой модели также может быть выгодной для различных брендов.
К счастью, во время социальных сетей увеличить свою популярность можно намного быстрее. Модели это понимают и всячески стараются заполучить в арсенал своих поклонников как можно больше подписчиков.
Сайт Сегодня.ua выяснил, кто из моделей завершает 2016 год в Instagram с наибольшим числом онлайн-поклонников.
1. Кендалл Дженнер – 71 миллион подписчиков
Фото: instagram.com/kendalljenner
2. Кара Делевинь – 36 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/caradelevingne
3. Джиджи Хадид – 27 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/gigihadid
4. Жизель Бюндхен – почти 11 миллионов
Фото: instagram.com/gisele
5. Кэндис Свейнпол – 10 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/angelcandices
6. Эмили Ратаковски – 10 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/emrata
7. Крисси Тейген – 9 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/chrissyteigen
8. Белла Хадид – 9 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/bellahadid
9. Ирина Шейк – 7 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/irinashayk
10. Рози Хантингтон-Уайтли – 6 миллионов подписчиков
Фото: instagram.com/rosiehw
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