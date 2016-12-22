ТОП-10 самых стильных мужчин 2016 года (фото)

Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант

Издание The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг самых стильных мужчин уходящего года. Об этом сообщает 24 Канал.

Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант.

Фото опубликовано Sam Hunt (@samhuntmusic) Июн 22 2016 в 5:01 PDT

Второе место занял американский рэпер Wiz Khalifa.

Фото опубликовано Wiz Khalifa (@wizkhalifa) Дек 2 2016 в 8:18 PST

А замкнул тройку лидеров британский инди-рок музыкант и певец Джеймс Бэй.

Фото опубликовано James Bay (@jamesbaymusic) Ноя 20 2016 в 4:21 PST

Также в ТОП-10 были включены певец Фаррелл Уильямс, актеры Том Харди, Том Хиддлстон, Джоэл Эдгертон и Крис Пайн. Замыкают первую десятку актер Райан Гослинг и баскетболист Дуэйн Уэйд.

Фото опубликовано Pharrell Williams (@pharrell) Дек 6 2016 в 5:54 PST

Фото опубликовано Tom Hardy (@itsstomhardy) Фев 16 2016 в 2:41 PST

Фото опубликовано Joel Edgerton Fans (@joeledgertonfans) Мар 18 2015 в 12:45 PDT

Фото опубликовано Chris Pine (@chrispinenut) Июл 5 2013 в 10:22 PDT

Фото опубликовано Ryan Gosling Page (@ryangosling_page) Сен 13 2016 в 1:13 PDT