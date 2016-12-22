ТОП-10 самых стильных мужчин 2016 года (фото)
Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант
Издание The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг самых стильных мужчин уходящего года. Об этом сообщает 24 Канал.
The Best Dressed Men of 2016: https://t.co/OOqRF9SBm5— Pret-a-Reporter (@pretareporter) 21 декабря 2016 г.
Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант.
Второе место занял американский рэпер Wiz Khalifa.
А замкнул тройку лидеров британский инди-рок музыкант и певец Джеймс Бэй.
Также в ТОП-10 были включены певец Фаррелл Уильямс, актеры Том Харди, Том Хиддлстон, Джоэл Эдгертон и Крис Пайн. Замыкают первую десятку актер Райан Гослинг и баскетболист Дуэйн Уэйд.
Manners maketh man. #Ad @JaguarUSA pic.twitter.com/pqIlsXEsYa— Tom Hiddleston (@twhiddleston) 1 июня 2016 г.
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