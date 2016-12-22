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ТОП-10 самых стильных мужчин 2016 года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/46_main.1482375073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/46_tn.1482375073.jpg Мода Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант

ТОП-10 самых стильных мужчин 2016 года (фото)

Сегодня, 07:50

Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант

Сэм Хант. Фото: instagram.com/samhuntmusic
Сэм Хант. Фото: instagram.com/samhuntmusic

Издание The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг самых стильных мужчин уходящего года. Об этом сообщает 24 Канал.

Лидером рейтинга стал известный американский кантри музыкант и певец Сэм Хант.

Второе место занял американский рэпер Wiz Khalifa.

А замкнул тройку лидеров британский инди-рок музыкант и певец Джеймс Бэй.

Также в ТОП-10 были включены певец Фаррелл Уильямс, актеры Том Харди, Том Хиддлстон, Джоэл Эдгертон и Крис ПайнЗамыкают первую десятку актер Райан Гослинг и баскетболист Дуэйн Уэйд.
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