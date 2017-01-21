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ТОП-5 вариантов на замену надоевшим угги (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/20_main.1485034939.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/20_tn.1485034939.jpg Мода Угги – далеко не единственная обувь, которую можно носить зимой, да и мода на них уже проходит

ТОП-5 вариантов на замену надоевшим угги (фото)

Сегодня, 23:37

Угги – далеко не единственная обувь, которую можно носить зимой, да и мода на них уже проходит

Что одеть на смену угги
Что одеть на смену угги

Peopletalk собрал 5 вариантов на замену надоевшим угги.

"Тимберлэнды"
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Забудь о классических "Тимберлендах". Бренд не стоит на месте и придумывает все новые и новые модели. Например, низкие серые ботинки с толстыми шнурками станут отличным вариантом, если ты подолгу и помногу передвигаешься. Тепло и стильно.

Мунбуты

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Первые мунбуты появились еще несколько лет назад у Juicy Couture и Moschino и становятся все легче и лучше, а еще демократичнее. Крутая модель, которая идеально подойдет на каждый день, есть у Jog Dog.

Ботинки на шнуровке (хайкеры)

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Вообще, хайкеры были придуманы для прогулок по горам, но сейчас Off white, например, придумали более городской вариант. Такая же стильная шнуровка, такие же удобные и утепленные, и еще их можно надеть не только с какими-нибудь лыжными штанами, но и с джинсами, более того, с юбкой и плотными черными колготками. 

Лоферы с мехом

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Тут переворот сделал Алессандро Микеле, когда мюли с мехом от Gucci скупили все модницы мирового масштаба. Потом пошли вариации на тему, и одну из очень крутых моделей придумала Ксения Костевич, основательница бренда Furfurza. Она сделала лоферы из меха каракуля, а совсем недавно выпустила еще одни замшевые с мехом внутри. Для прогулки по городу очень подойдет.

Ботинки на каблуке

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На крайний случай всегда можно надеть ботинки на каблуке или платформе. Правда, на большие расстояния передвигаться будет сложно.
ботинки, мода, обувь

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