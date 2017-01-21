ТОП-5 вариантов на замену надоевшим угги (фото)

Угги – далеко не единственная обувь, которую можно носить зимой, да и мода на них уже проходит

Peopletalk собрал 5 вариантов на замену надоевшим угги.

"Тимберлэнды"



Забудь о классических "Тимберлендах". Бренд не стоит на месте и придумывает все новые и новые модели. Например, низкие серые ботинки с толстыми шнурками станут отличным вариантом, если ты подолгу и помногу передвигаешься. Тепло и стильно.

Мунбуты

Первые мунбуты появились еще несколько лет назад у Juicy Couture и Moschino и становятся все легче и лучше, а еще демократичнее. Крутая модель, которая идеально подойдет на каждый день, есть у Jog Dog.

Ботинки на шнуровке (хайкеры)

Вообще, хайкеры были придуманы для прогулок по горам, но сейчас Off white, например, придумали более городской вариант. Такая же стильная шнуровка, такие же удобные и утепленные, и еще их можно надеть не только с какими-нибудь лыжными штанами, но и с джинсами, более того, с юбкой и плотными черными колготками.

Лоферы с мехом

Тут переворот сделал Алессандро Микеле, когда мюли с мехом от Gucci скупили все модницы мирового масштаба. Потом пошли вариации на тему, и одну из очень крутых моделей придумала Ксения Костевич, основательница бренда Furfurza. Она сделала лоферы из меха каракуля, а совсем недавно выпустила еще одни замшевые с мехом внутри. Для прогулки по городу очень подойдет.

Ботинки на каблуке

На крайний случай всегда можно надеть ботинки на каблуке или платформе. Правда, на большие расстояния передвигаться будет сложно.