ТОП-5 вариантов на замену надоевшим угги (фото)
Угги – далеко не единственная обувь, которую можно носить зимой, да и мода на них уже проходит
Peopletalk собрал 5 вариантов на замену надоевшим угги.
"Тимберлэнды"
Забудь о классических "Тимберлендах". Бренд не стоит на месте и придумывает все новые и новые модели. Например, низкие серые ботинки с толстыми шнурками станут отличным вариантом, если ты подолгу и помногу передвигаешься. Тепло и стильно.
Мунбуты
Первые мунбуты появились еще несколько лет назад у Juicy Couture и Moschino и становятся все легче и лучше, а еще демократичнее. Крутая модель, которая идеально подойдет на каждый день, есть у Jog Dog.
Ботинки на шнуровке (хайкеры)
Вообще, хайкеры были придуманы для прогулок по горам, но сейчас Off white, например, придумали более городской вариант. Такая же стильная шнуровка, такие же удобные и утепленные, и еще их можно надеть не только с какими-нибудь лыжными штанами, но и с джинсами, более того, с юбкой и плотными черными колготками.
Лоферы с мехом
Тут переворот сделал Алессандро Микеле, когда мюли с мехом от Gucci скупили все модницы мирового масштаба. Потом пошли вариации на тему, и одну из очень крутых моделей придумала Ксения Костевич, основательница бренда Furfurza. Она сделала лоферы из меха каракуля, а совсем недавно выпустила еще одни замшевые с мехом внутри. Для прогулки по городу очень подойдет.
Ботинки на каблуке
На крайний случай всегда можно надеть ботинки на каблуке или платформе. Правда, на большие расстояния передвигаться будет сложно.
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