Топ-модель Бар Рафаэли похвасталась братом-красавчиком (фото)

31-леняя израильская топ-модель Бар Рафаэли опубликовала в своем микроблоге Instagram фото брата-красавчика Он Рафаэли. "Мой младший брат", – подписала фото девушка.

Родной брат самой сексуальной женщины по версии журнала Maxim имеет скандальную репутацию. Несколько месяцев назад его заподозрили в попытке подкупа офицера ЦАХАЛа, под началом которого он проходит службу в армии.

Судя по постановочным фото в Instagram, Он Рафаэли тоже строит карьеру в модельном бизнесе.





My not so little brother @onrefaeli Фото опубликовано Bar Refaeli (@barrefaeli) Ноя 2 2016 в 8:52 PDT

Excuse me .. Who are you? And what did you do with my baby brother?! Фото опубликовано Bar Refaeli (@barrefaeli) Авг 22 2016 в 5:56 PDT

Фото опубликовано Bar Refaeli (@barrefaeli) Ноя 26 2016 в 7:58 PST

Фото опубликовано Bar Refaeli (@barrefaeli) Июл 17 2016 в 8:03 PDT

Фото опубликовано On Refaeli (@onrefaeli) Ноя 26 2016 в 11:35 PST

Фото опубликовано On Refaeli (@onrefaeli) Мар 14 2016 в 3:45 PDT

Фото опубликовано On Refaeli (@onrefaeli) Ноя 11 2015 в 12:13 PST

У модели есть еще один младший брат – 29-летний Дор.

Ранее сообщалось, что Бар Рафаэли в бикини похвасталась отличной фигурой после рождения ребенка

