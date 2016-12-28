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Топ-модель Бар Рафаэли похвасталась братом-красавчиком (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/68_main.1482902411.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/68_tn.1482902411.jpg Мода Родной брат самой сексуальной женщины имеет скандальную репутацию

Топ-модель Бар Рафаэли похвасталась братом-красавчиком (фото)

Сегодня, 06:28

Родной брат самой сексуальной женщины имеет скандальную репутацию

Бар Рафаэли. Фото: instagram.com/barrefaeli
Бар Рафаэли. Фото: instagram.com/barrefaeli

31-леняя израильская топ-модель Бар Рафаэли опубликовала в своем микроблоге Instagram фото брата-красавчика Он Рафаэли.  "Мой младший брат", – подписала фото девушка.

Родной брат самой сексуальной женщины по версии журнала Maxim имеет скандальную репутацию. Несколько месяцев назад его заподозрили в попытке подкупа офицера ЦАХАЛа, под началом которого он проходит службу в армии.

Судя по постановочным фото в Instagram, Он Рафаэли тоже строит карьеру в модельном бизнесе.


My not so little brother @onrefaeli

Фото опубликовано Bar Refaeli (@barrefaeli)

Excuse me .. Who are you? And what did you do with my baby brother?!

Фото опубликовано Bar Refaeli (@barrefaeli)

У модели есть еще один младший брат – 29-летний Дор.

rafaelli11072014-5_01

Ранее сообщалось, что Бар Рафаэли в бикини похвасталась отличной фигурой после рождения ребенка
модель, Бар Рафаэли, топ-модель

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Автор:

Паламарчук Алена

Источник:

"Сегодня"

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