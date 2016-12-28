Топ-модель Бар Рафаэли похвасталась братом-красавчиком (фото)
Родной брат самой сексуальной женщины имеет скандальную репутацию
31-леняя израильская топ-модель Бар Рафаэли опубликовала в своем микроблоге Instagram фото брата-красавчика Он Рафаэли. "Мой младший брат", – подписала фото девушка.
Родной брат самой сексуальной женщины по версии журнала Maxim имеет скандальную репутацию. Несколько месяцев назад его заподозрили в попытке подкупа офицера ЦАХАЛа, под началом которого он проходит службу в армии.
Судя по постановочным фото в Instagram, Он Рафаэли тоже строит карьеру в модельном бизнесе.
У модели есть еще один младший брат – 29-летний Дор.
Ранее сообщалось, что Бар Рафаэли в бикини похвасталась отличной фигурой после рождения ребенка
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