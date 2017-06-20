Тренды лета 2017: советы дизайнера Анастасии Ивановой

Сегодня, 14:28

В этом сезоне дизайнер рекомендует "летящие" платья из натуральных струящихся тканей


Модное лето 2017

Модное лето 2017

Модное лето 2017

Модное лето 2017

Модное лето 2017

Лето в разгаре, а значит, все более острым становится вопрос – как правильно выбрать и модный, и удобный наряд? Как сочетать в своем образе актуальные fashion-тренды и комфорт, без которого не обойтись в жаркое время года? Об этом специально для сайта "Сегодня" рассказала дизайнер Анастасия Иванова.

В летнем сезоне must have в вашем гардеробе – безусловно, платье. Выбрав правильный фасон, который подходит именно вам, вы всегда будете выглядеть безупречно даже в самую жаркую погоду. Тем более, платье – та одежда, которую можно подобрать для любого типа фигуры.

В сезоне лето 2017 особенно рекомендую "летящие" платья из натуральных струящихся тканей. Выглядят они чрезвычайно женственно, особенно если дополнены красивым декором – например, легкими оборками, "пенящимися" рюшами или пышными рукавами.

Сейчас в тренде – легкость и свобода, поэтому выбирайте наряд соответствующего силуэта. Он должен быть свободного кроя, главное – не "мешковатым", такое платье должно сидеть на вас идеально. Актуален и противоположный тренд – узкие облегающие наряды, так называемая "вторая кожа". Отличный способ продемонстрировать достоинства своей фигуры!

Что касается цветов, то советую не бояться играть с ними. Выбирайте наряды любых оттенков самых трендовых цветов сезона – белого, розового, синего, красного. Актуально этим летом и классическое черно-белое сочетание.

Не забываем про креатив! Свой наряд этим летом рекомендую разнообразить интересными "фишками". Ими могут стать, например, необычные бретели, асимметричность, незаурядный крой.

И, конечно, главный тренд любого сезона – улыбка и позитив! Будьте красивы! 
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Источник:

"Сегодня"

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