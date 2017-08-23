Тренды маникюра осенью-2017

Сегодня, 09:40

Логомания и стиль мебельной оббивки против минимализма

  • Логомания. Фото: Vogue
  • Паттерны. Фото: Vogue
  • "Голые" ногти. Фото: Vogue
  • Минимализм. Фото: Vogue
  • Акцент на кутикулу. Фото: Vogue
  • Главные цвета этой осени от института Pantone.
Логомания. Фото: Vogue
Паттерны. Фото: Vogue
"Голые" ногти. Фото: Vogue
Минимализм. Фото: Vogue
Акцент на кутикулу. Фото: Vogue
Главные цвета этой осени от института Pantone.

До осени остался один поход на маникюр или шеллак. Не расстраивайтесь, а готовьтесь: грядут перемены, а с ними и осенние тренды, пишет Vogue.

Логомания завоевывает территорию, тотально оккупируя ногти и подчиняя себе все бренды, буквы и логотипы. Подиумы и Instagram не устояли, дерзайте и вы, тем более что маникюр Balenciaga стоит в десятки раз дешевле сапог с тем же логотипом.

Мебельная оббивка. Еще один тренд, перекочевавший с подиума, — цветочный мебельный узор. Прошлой осенью мы носили его на пальто и ботильонах, теперь — на кончиках пальцев. Пусть вдохновением для вас станет ваш дом. Обратите внимание на обивку дивана, узор обоев или рисунок на ковре и пробуйте.

Голые ногти. На показах Christian Dior, Valentino и Céline руки моделей остались "чистыми". Обработанные кутикулы и прозрачная база — вот ваша программа-минимум на осень. Руки выглядят ухоженно, а сделать такой просто и самой. Если вдруг это покажется вам скучным, можно украсить прозрачное покрытие минималистичной графикой, тем более что это тоже тренд.

Строгий минимализм. Мы все давно живем в мире, поклоняющемся всему минималистичному. За исключением Алессандро Микеле. Маникюр это культурное явление тоже не обошло стороной. Осенью рисуйте на ногтях палочки, галочки, кружки и прочую нехитрую геометрию. Можно и цветом, но, главное, не больше двух.

Акцент на кутикулу. Гвоздь программы — кутикулы: то, с чем всегда было принято бороться, теперь правит бал. Подчеркивайте эту зону цветным лаком, посыпайте глитером и выделяйте с помощью лунообразных наклеек. Крошечный нейл-арт смотрится необычно и модно, а главное —занимает минимум времени.

А если сомневаетесь, какой цвет лака выбрать – вам на помощь придет осенняя палитра самых трендовых цветов от института Pantone.
мода, маникюр, стиль, ногти, тренды

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