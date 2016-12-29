Украинская модель разделась для мужского календаря (фото)

Известная модель и муза итальянского дизайнера Valentino, исполнительница хита "Вова танцует" Ира Левицкая снялась в откровенной фотосессии для календаря известного мужского глянца "XXL".

Кроме Иры Левицкой, в проекте задействованы и другие украинские селебрити: Слава Каминская из группы "НеАнгелы", телеведущая Лера Крук. Всего – двенадцать персонажей, по одному на каждый месяц. Левицкая стала героиней апреля, и не случайно: в этом месяце артистка отмечает свой день рождения. По словам 24-летней модели, новый образ, придуманный стилистами, ей настолько пришелся по душе, что она сравнила себя со своей любимой французской актрисой Брижит Бардо, которую и сейчас считает идеалом красоты. Позировала модель в сексуальном белье.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Не обошлось на площадке и без приключений. В процессе съемок в гостиничном номере, который служил павильоном, стало так жарко, что пришлось открыть окна, а Левицкая тем временем позировала в шелковом белье. В итоге артистка чуть не простудилась. "В моей жизни было много разных съемок, но эта – самая раскованная,– призналась Левицкая. – Ведь до этого мне приходилось ходить по подиуму и сниматься для разных брендов в одежде. Мне кажется, в душе я – еще ребенок, а тут надо было передать чувства взрослой женщины, которая лежит в постели с мужчиной".

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Левицкая вспомнила и другие свои экстремальные съемки. В частности, модель рассказала, как в Италии позировала для фэшн-стори Valentino в легких платьях и босоножках зимой, а ради съемок нового клипа на песню "Просто люби" снималась с пауками и муравьями.