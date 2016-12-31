В чем встречать Новый год 2017: советы дизайнеров и стилиста (фото)
Выбирайте насыщенные цвета и отдайте предпочтение натуральному макияжу и прическе
До Нового 2017 года осталось всего несколько недель и самое время подумать о том, в чем его встречать.
Сайт "Сегодня.ua" собрал советы украинских дизайнеров и стилиста по поводу наряда для празднования года огненного Петуха. Эксперты советуют поэкспериментируйте с цветом и фактурой ткани.
Украинский дизайнер Елена Бурба рекомендует выбирать наряды ярких цветов и не бояться блеска.
"Цвета года: красный, золотой, изумрудный, оранжевый, фуксия, серебро, золото. Стоит также обратить внимание на такие материалы, как: шелк, атлас, органза, пайетки, люрекс, бархат и перья", – советует Елена.
Дизайнер заверяет, что в этом году наряд должен быть максимально яркий: "Все тренды этого года идут нам на встречу".
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Вместе с тем, Елена Бурба предложила ТОП-7 трендовых вариантов для Нового года:
1) Металлический серебристый или золотистый оттенки идеально подойдут для вечернего минималистичного платья в пол.
Фото: instagram.com/elenaburba_
2) Бархат в любом виде, будь это красное платье-бюстье или синий двубортный костюм.
3) Асимметричные шелковые блузы и платья, открывающие плечи.
Фото: fashionweek.ua
4) Шелковые банты – отличный вариант для женственного образа.
5) Корсет как аксессуар.
6) Платье с пайетками прямого кроя.
Фото: fashionweek.ua
7) Воздушные перья, которые украшают топы и юбки.
Вместе с тем, дизайнер рекомендует при выборе украшений в новогоднюю ночь отдать предпочтение натуральным камням, золоту и жемчугу.
В то же время другой украинский дизайнер Елена Руденко, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, рекомендует не привязываться к какому-либо цвету, а руководствоваться своими желаниями.
"Самая главная рекомендация от меня – наплевать на привязку к тому или иному цвету или животному, а просто получить максимальное удовольствие от праздника выбирая наряд, как один из важный составляющих хорошего настроения", – рассказывает Елена.
Фото: elenarudenko.com
При этом она отмечает, что минималистический крой станет беспроигрышным вариантом.
"Самые беспроигрышные варианты, к тому же они сейчас в тренде, это вещи минималистичного кроя из мягкого бархата, струящегося шелка. Сатиновые фактуры и из пайеток не столь универсальны для всех типов форм и фигур, тем не менее, даже небольшие детали или как основа, предположим в виде блузы или топа могут создать более легкий и праздничный образ", – заверяет дизайнер.
Фото: elenarudenko.com
А вот по поводу макияжа и прически, Елена не рекомендует придумывать что-то очень сложное и очень яркое.
"Говоря о прическе, в моде натуральность и легкая небрежность, потому я бы ни прикладывала много усилий в укладке или макияже. Здоровые волосы и кожа лишь с каплей базового макияжа – все, что вам нужно", – уверена Елена Руденко.
Стилист и блогер Маргарита Мурадова также придерживается мнения, что не стоит привязываться к какому-либо животному и нужно обратить внимание на свои особенности.
"Есть большое заблуждение, что всем нужно встречать Новый год в каком-то определенном типе наряда и цвете. Но в первую очередь нужно помнить, что есть цвета, которые подходят человеку и те, которые ему не подходят. Если говорить о том, что год огненного Петуха нужно встречать в красном, желтом и подобных цветах, то не стоит забывать о ваших особенностях. К примеру, если у вас холодный цветотип лица, то стоит отдать предпочтение более глубоким и насыщенным цветам", – отмечает стилист.
Фото: greenteanosugar.com / Daria Rybalka
При этом Маргарита рекомендует оставить темные и серые цвета для повседневных выходов, а для новогодней ночи выбрать наряд насыщенных цветов.
"Зимой все массово переходят на серый, черный и темные цвета. В праздник отлично было бы выбрать какой-то более насыщенный цвет. Попробуйте что-то яркое: кобальтовый – насыщенный синий, изумрудный – насыщенный зеленый, а также горчично-желтый цвета. Не забывайте также о золотистых и серебристых нарядах – они сейчас в тренде", – отмечает стилист.
В то же время Маргарита советует аккуратно использовать наряды с пайетками и стразами, ведь они подходят далеко не всем.
"Сказать, что блестки в тренде – нет. Сказать, что они не в тренде – тоже нет. Просто есть определенные наряды, где блестки выглядят органично и интересно. Главное, чтобы они не выглядели дешево. Кроме того, всем желающим нарядиться в пайетки, нужно помнить, что блестящие наряды очень привлекают внимание к фигуре", – предупреждает эксперт.
Фото: greenteanosugar.com / Daria Rybalka
Но если пайетки и блестки – ваша страсть и без них новогоднюю ночь вы не представляете, есть несколько хитростей.
"Если есть какие-то недостатки, которые девушка хочет скрыть, лучше отказаться от блесток. Как вариант: носить утягивающее и корректирующее белье, а также выбирать наряды из более плотных тканей. Если у девушки какие-то вопросы к своей талии или фигуре в целом, то пайетки – это последнее, что ей нужно надевать на Новый год", – заверяет стилист.
Также Маргарита рекомендует не забывать о балансе при выборе наряда, прически и макияжа.
"Если вы наряжаетесь в блестки или выбираете платье из атласа и подобных блестящих тканей, то блестки еще и на лице сделают из вас голливудскую диву. Хотя, если вы устраиваете вечеринку с определенной тематикой, то, пожалуйста", – отмечает Мурадова.
Вместе с тем стилист советует не наносить много макияжа и тем более делать биозавивку. Сделайте ваш образ максимально естественным.
"В моде сейчас естественный цвет лица: немного хайлайтера, и создать такой эффект, чтобы кожа была не матовой, а был какой-то естественный блеск кожи. А также выбирайте какую-то одну зону, которую выделите – глаза или губы, чтобы выглядеть не кричаще. Выберите что-то одно, например: смоки айз, которые всегда в моде, либо насыщенные красные губы", – советует Маргарита.
Не забывайте также о натуральности при выборе прически: "Распущенные длинные волосы – класс. Самое ужасное для меня пока остается то, что девочки делают биозавивку, ведь это выглядит искусственно. Форма волос, которая дана от природы – самая подходящая", – уверена стилист.
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