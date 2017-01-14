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Джонни Депп подал в суд на своих бывших менеджеров http://www.segodnya.ua/img/article/7882/25_main.1484396006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/25_tn.1484396006.jpg Скандалы Актер  требует более 25 миллионов долларов компенсации

Джонни Депп подал в суд на своих бывших менеджеров

Сегодня, 14:11

Актер  требует более 25 миллионов долларов компенсации

Джонни Депп. Фото: AFP
Джонни Депп. Фото: AFP

Американский актер Джонни Депп подал в суд иск, в котором он обвиняет компанию The Management Group, ведшую его дела, в безответственном расходовании его средств. Об этом сообщает ABC News.

Депп требует более 25 миллионов долларов компенсации и утверждает, что владельцы фирмы ненадлежащим образом оплачивали за него налоги, оформляли несогласованные с ним займы, а также переплачивали за услуги по обеспечению безопасности.

В The Management Group, в свою очередь, убеждены, что иск актера будет отклонен, так как, по их словам, они за 16 лет сотрудничества делали все возможное для того, чтобы оградить Деппа от расточительности.

14 января Депп официально развелся с актрисой Эмбер Херд. Бывшие супруги пришли к соглашению о том, что Депп заплатит Херд семь миллионов долларов. Из них 200 тысяч уже перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе, а оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 года.

53-летний Депп и 30-летняя Херд поженились в феврале 2015 года. Однако в мае 2016-го супруга подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии.
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Источник:

Lenta.ru

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